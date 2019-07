Wimbledon 2019 EN VIVO: sigue la tercera ronda del mítico Grand Slam

Wimbledon 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE: el tercer Grand Slam de la temporada ingresa a su tercera ronda, que se disputará entre viernes y sábado. Conoce todos los enfrentamientos de la instancia previa a los octavos de final del certamen más antiguo y prestigioso del tenis mundial. La transmisión estará a cargo de ESPN.

Rafael Nadal, número dos del mundo, no decepcionó en la segunda ronda y superó el escollo del australiano Nick Kyrgios, un jugador polémico y peligroso para avanzar en Wimbledon.

El público de la pista central en el All England Club londinense quería espectáculo y lo tuvo. Durante más de tres horas, el español y el australiano, un gran sacador con un estilo más que personal, se enfrentaron en una guerra sin cuartel que arrancó ovaciones y abucheos.

Al final, el mallorquín, que hasta llegar a Wimbledon no había competido este año sobre hierba, se acabó imponiendo por 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3).

Kyrgios, 43º del mundo, al que Nadal ha acusado en el pasado de falta de respeto, recurrió a algunos de sus polémicos golpes, como dos saques de cuchara, que desagradaron a buena parte del público, quien tampoco apreció que discutiese las decisiones del juez o lanzase una pelota al cuerpo de Nadal sin disculparse.

Si el primer set se saldó expeditivamente a favor de Nadal, el segundo fue una montaña cuesta arriba para el mallorquín con una rotura de servicio de entrada y otra al final después de que hubiese logrado remontar la desventaja. Tercer y cuarto sets fueron terriblemente peleados y se decidieron por tie-breaks de infarto. Rafa ahora enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga.

También sufrió un poco Roger Federer, tercera raqueta del mundo pero segunda cabeza de serie en este torneo gracias a sus buenos resultados en hierba. Y lo hizo contra un jugador que en principio no debía dar ningún problema al legendario suizo, el británico Jay Clarke, número 169 del mundo, que llegó al torneo invitado por los organizadores.

Federer, que también se había llevado un pequeño susto en la primera ronda, acabó imponiéndose por 6-1, 7-6 (7/3), 6-2 y dijo tener "el depósito lleno" y avanzar con "confianza" tras sus resultados en Halle, torneo alemán sobre hierba donde ganó este año por décima vez. "Pero estoy contento de haber ganado en tres sets hoy y de tener un día des descanso mañana", afirmó.

Novak Djokovic intentará acceder a octavos de final de Wimbledon en un duelo de tercera ronda teóricamente asequible contra el polaco Hubert Hurkacz (48º del mundo), el viernes, día en el que la sensación Cori Gauff, de 15 años, regresa a la pista central del All England Club.

El último partido entre Djokovic y Hurkacz fue un visto y no visto. Se dio a finales de mayo en la primera ronda de Roland Garros y allí el número uno mundial barrió al tenista polaco en tres sets y poco más de hora y media.

El serbio, defensor del título en Wimbledon, fue contundente en segunda ronda ante el estadounidense Denis Kudla y espera continuar ahora en esa línea.

El sudafricano Kevin Anderson, subcampeón el año pasado, tendrá un partido teóricamente más delicado contra el argentino Guido Pella, vigesimoquinto cabeza de serie.

Por su parte, la promesa canadiense Félix Auger-Aliassime, de 18 años y 21º del mundo, se enfrentará al francés Ugo Humbert, también en busca de los octavos de final.

Dos españoles buscarán también el viernes el pase a octavos. Roberto Bautista (22º del mundo) jugará contra el ruso Karen Khachanov (9º), el verdugo en este Wimbledon de Feliciano López, mientras que Fernando Verdasco (37º) se medirá al italiano Thomas Fabbiano (89º).

En la categoría femenina, las miradas se dirigirán sin duda a la central, donde Cori Gauff, la joven estadounidense de 15 años, se mide a la eslovena Polona Hercog, 60ª del mundo.

Gauff, que comenzó el torneo fuera del 'Top 300' del mundo, tiene apenas 15 años pero puede presumir de haber eliminado en este torneo a su veterana compatriota Venus Williams, cinco veces campeona de Wimbledon, y a la eslovaca Magdalena Rybarikova, semifinalista del torneo en 2017.

La vigente campeona y quinta cabeza de serie, la alemana Angelique Kerber, se vio empujada a la salida por la estadounidense Lauren Davis, número 95 del mundo, quien en su se medirá a la española Carla Suárez por el pase a octavos.

La australiana Ashleigh Barty, número uno mundial, siguió su camino cómodamente derrotando en una hora a la belga Alison Van Uytvanck, que el año pasado había eliminado a otra española, la exnúmero uno Garbiñe Muguruza —entonces vigente campeona— en la segunda ronda de Wimbledon.

Barty, que busca igualar la proeza de Serena Williams en 2015 de ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año, se enfrentará en la tercera ronda a la Harriet Dart, verdugo este jueves de la brasileña Beatriz Haddad Maia.

También Williams, de 37 años, llegó al torneo buscando un récord: obtener su 24º título de Grand Slam igualando a la histórica australiana Margaret Court.

El jueves, Serena, que ha sufrido graves problemas de rodilla esta temporada, empezó lenta y cometió muchos errores contra la eslovena Kaja Juvan, de 18 años. Pero se creció ante la presión y acabó ganando. "Soy una luchadora, no abandono", afirmó.

Wimbledon 2019 | Tercera ronda individual masculino

Benoît Paire vs. Jiří Veselý

Reilly Opelka vs. Miloš Raonić

Karen Jachánov vs. Roberto Bautista

Kevin Anderson vs. Guido Pella

Fernando Verdasco vs. Thomas Fabbiano

Daniil Medvédev vs. David Goffin

Novak Đoković vs. Hubert Hurkacz

Félix Auger-Aliassime vs. Ugo Humbert

Sam Querrey vs. John Millman

Kei Nishikori vs. Steve Johnson

Lucas Pouille vs. Roger Federer

João Sousa vs. Daniel Evans

Matteo Berrettini vs. Diego Schwartzman

Jo-Wilfried Tsonga vs. Rafael Nadal

Jan-Lennard Struff vs. Mijaíl Kukushkin

Tennys Sandgren vs. Fabio Fognini

Wimbledon 2019 | Tercera ronda individual femenino

Caroline Wozniacki vs. Zhang Shuai

Elina Svitolina vs. Maria Sakkari

Karolína Muchová vs. Anett Kontaveit

Dayana Yastremska vs. Viktorija Golubic

Su-Wei Hsieh vs. Karolína Plíšková

Petra Martić vs. Danielle Collins

Simona Halep vs. Victoria Azarenka

Polona Hercog vs. C. Gauff

Ashleigh Barty vs. Harriet Dart

Kiki Bertens vs. Barbora Strýcová

Magda Linette vs .Petra Kvitová

Alison Riske vs. Belinda Bencic

Elise Mertens vs. Wang Qiang

Sloane Stephens vs. Johanna Konta

Serena Williams vs. Julia Görges

Carla Suárez vs. Lauren Davis

