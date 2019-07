Solo en Wimbledon: ¿qué le dijo Berrettini a Roger Federer tras el partido de octavos que causó la risa del suizo?

El italiano Matteo Berrettini había hecho una gran gira sobre hierba: ganó el Torneo de Stuttgart (ATP 250) y llegó a semifinales en el Halle Open, ambos en Alemania. El siguiente paso era tener un gran desempeño en el jardín inglés de Wimbledon. Y lo estaba haciendo hasta que se cruzó con Roger Federer.

En octavos de final, 'Su majestad' acabó con un joven Berrettini por 6-1, 6-2 y 6-2 en una hora y quince minutos, la victoria más rápida del actual número tres del mundo en lo que va del torneo. El italiano a pesar de su gran saque, no pudo hacer nada.

Pero el momento del día llegó después de que Federer marcará el 6-2 en el tercer set. Al acercarse para darse las manos, Berrettini confesó que le dijo algo al 'Expreso Suizo' que le hizo reír mucho. "Le pregunté cuánto le debía por la clase maestra que me había dado", contó mientras se reía.

Sobre el partido, Berrettini, número 20 del mundom declaró: "No sentí mis golpes: ni mi saque ni mi derecha ni mi revés... nada. No me he sentido bien. Sinceramente, no me esperaba algo así. Sabía que estaría tenso, pero no de esta forma. Pero me dijo a mí mismo que era algo normal porque estaba por primera en la Central ante Roger Federer".

