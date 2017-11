Por una lesión en la rodilla, Rafael Nadal no pudo terminar el Masters 1000 de París y se quedó en los cuartos de final. Sin embargo, el español se quedó hasta un tiempo más, pues se encontraba grabando un especial con un canal local, el cual fue subido a YouTube.

Pero el 'Rafa' no imaginó que le esperaba un insólito momento. Cuando el número uno se trasladaba al ambiente donde entrena, un seguridad que estaba en la puerta no lo reconoció y por poco no lo deja entrar al recinto.

El personaje en cuestión confundió al manacorí con un espectador, ya que al estar frente a frente le preguntó si tenía el mapa del lugar. "No, no lo tengo aquí", respondió Nadal. En ese instante, el de seguridad replicó: "¿Quién es usted? A lo que el ibérico contestó "Rafael Nadal".



Después de unos segundos, el vigilante se dio cuenta de que estaba con uno de los mejores tenista delo mundo y con una sonrisa en la cara lo dejó pasar. Cabe señalar que a pesar de no ganar el título en París, el 'Rafa' consiguió ahí cerrar el año como el mejor de la ATP tras cuatro años.