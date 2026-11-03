Se acerca el inicio de una nueva temporada del Perú Trail Series, la comunidad de trail running más importante del país y que ha marcado un hito en el deporte nacional. Su campeonato es el único de su modalidad que reparte premios monetarios y equitativos tanto para Damas y Varones y además, no sólo ha incrementado el monto a entregar a S/.40,000, sino que ahora será para sus diferentes distancias: 6-9km, 10-14km, 20-24km y 30-35km.

En esta nueva edición, el circuito presenta su calendario nuevamente entre noviembre y abril, con 3 fechas en Pachacamac, Calango y Asia y una gran final en una reserva Nacional: Paracas. Adicionalmente, se están organizando en paralelo diversas actividades de integración para la comunidad, invitaciones para que más y nuevas personas se unan al trail running y actividades de responsabilidad social, que buscan incentivar el deporte junto al cuidado y preservación del medio ambiente, como Mi Primer Trail, Full Days y Corre & Limpia, respectivamente.

La nueva temporada del Perú Trail Series se inicia el 15 de noviembre y se lleva a cabo gracias al auspicio de Electrolight, Hoka y El Comercio y con el apoyo del Santuario de Amancay, Dyfferent, Sportslab, Fisiathlon y Pullman. Para esta oportunidad, se han confirmado las siguientes distancias a disputar: 2km kids (entre los 5 y 13 años), 6-9km (desde los 14 años en adelante), 10-14km (17 en adelante), 20-24km y 30-35km.

Como novedad principal, tenemos un nuevo campeonato por equipos, diseñado para que los grupos puedan ser reconocidos como equipos. Esto traerá interés en las comunidades deportivas, por ser parte del evento como grupo y recibir reconocimientos vinculados a su participación en los eventos. En esta oportunidad el campeonato por equipos será considerado para determinar a la barra más brava que acompañe a cada equipo.

4 carreras, una más emocionante que la otra

La primera de las carreras, Pachacamac Trail, se disputará el 15 de noviembre en el Santuario de Amancay de UNACEM, ubicado entre Lurín y Pachacámac. Esta es la primera área de conservación privada de Lima Metropolitana y abarca cerca de 800 hectáreas de lomas costeras con una importante biodiversidad de más de 180 especies de flora y fauna, incluyendo la emblemática flor de Amancay, símbolo de Lima.

Este espacio se encuentra abierto al público para conectar con la naturaleza además de poder practicar trekking, ciclismo, entre otros deportes. El público puede agendar su visita a través de la cuenta oficial de Instagram: Santuario.Amancay.

Se contara con 1250 participantes y en la carrera resaltará la camaradería y compañerismo de los participantes, acompañados en la meta por una batucada y barra brava para que puedan disfrutar los participantes y asistentes.

La fecha 2 será el 17 de enero en la localidad de Calango, en donde los participantes serán puestos a prueba en el conjunto de lomas costeras que protegen la ciudadela pre inca de Lapa Lapa en Cañete, lugar ideal para los amantes de la naturaleza y corredores de montaña.

La tercera jornada del 14 de marzo, con el verano en pleno apogeo, será en las ya tradicionales Lomas de Asia, la más dura de las tres fechas por el intenso sol y calor. La ruta se caracteriza por los senderos protegidos por un conjunto de lomas costeras, que se adentran hasta lo más profundo de la sierra central limeña.

Por último, la gran carrera final que definirá a los campeones y los ganadores del pozo de S/.40,000, será el Paracas Trail, que tendrá lugar el 24 de abril. La carrera será espectacular para disfrutar de la reserva de una manera diferente, recorriendo caminos cerrados al público que te dan una visión diferente del lugar. Y si no pueden correrla, pueden caminarla, aunque es la más amigable de todas, con rutas corribles por caminos compactos que permiten el transito ligero.

Una comunidad que crece año tras año

Los deportes al aire libre cada vez tienen más protagonismo y los participantes valoran el contacto con la naturaleza y la práctica de una disciplina deportiva tan atractiva que admite tanto el correr o caminar: las carreras de montaña. La modalidad ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2005 solo se tenía un evento en el año y hoy en día, se tienen casi cien. El trail running tiene su ADN en nuestra propia cultura, remontándose a nuestros antepasados, los chasquis, que corrían por los caminos del Inca a través de la cordillera y montañas, para comunicarse entre ciudadelas.

Perú Trail Series busca brindar a los participantes experiencias de vida al aire libre, que les permitan estar en contacto consigo mismos, disfrutando de la naturaleza y los mágicos paisajes que se recorrerán durante las cuatro carreras.

Si bien estos eventos deportivos van a reunir a los mejores exponentes del trail running nacional, se espera a toda la comunidad del país para disfrutar de esta fiesta del deporte. Corredores de montaña, maratón, senderistas, caminantes y cualquier deportista podrán probarse a sí mismos y salir de sus zonas de confort y vivir nuevas experiencias en la montaña.

Sistema de clasificación para acceder a los premios monetarios

Para optar por los premios al final de la temporada, se otorgará puntaje al TOP 30 de cada distancia y cada género. Esta nueva temporada tendrá una bolsa de S/. 40,000 en efectivo para repartir entre el Top 3, tanto en Damas como Varones para todas las distancias. Así mismo, además de las ya clásicas medallas en cada jornada, habrá más sorpresas para todos gracias a las marcas auspiciadoras.

Para ser elegibles a los premios, los corredores deberán cumplir con lo siguiente:

Participar en mínimo 2 de las 3 fechas clasificatorias.

Quedar entre los TOP 30 en cada fecha que corran.

Participar en la final del campeonato.

Para determinar a los campeones, se considerará los 2 mejores resultados de las fechas clasificatorias, más el resultado de la final que tiene doble puntaje.

Inscripciones:

Habrá tres etapas de precio: PREVENTA I, PREVENTA II y PRECIOS FINALES. Conforme se acerque el periodo regular, los precios se irán incrementando.

Calendario Campeonato Perú Trail Series:

Fecha 1: Pachacamac 15 de noviembre

Fecha 2: Calango 17 de enero

Fecha 3: Asia 14 de marzo

Fecha Final: Paracas 24 de abril

TE PUEDE INTERESAR