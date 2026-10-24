La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra. En la edición número 70 de este prestigioso galardón, se conocerá a los ganadores de las principales categorías individuales del fútbol. Revisa la guía de horarios para seguir la ceremonia desde Perú, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Panamá y España, además de conocer dónde se podrá ver la premiación en cada país.

La gala del Balón de Oro es uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, pues reúne a figuras del fútbol internacional y reconoce el rendimiento de los jugadores durante la temporada. La atención estará puesta en quién se llevará el premio masculino, además de los reconocimientos al fútbol femenino y otras categorías.

La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará a las 8:00 p. m. en Londres, equivalente a las 3:00 p. m. en Perú. La alfombra roja empezará antes, desde las 6:00 p. m. en horario británico, con la llegada de los futbolistas, entrenadores y otras personalidades invitadas.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en España?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 comenzará este lunes 26 de octubre a las 9:00 p. m. (hora peninsular española). Los aficionados podrán seguir la gala desde Londres, donde se conocerá a los ganadores de las diferentes categorías del premio.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en Perú?

En Perú, la entrega del Balón de Oro comenzará a las 3:00 p. m. del lunes 26 de octubre. La diferencia horaria con Londres permitirá que los aficionados peruanos sigan la premiación durante la tarde.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir la ceremonia desde las 5:00 p. m. del lunes 26 de octubre. A esa hora comenzará la gala oficial, en la que se entregarán los principales reconocimientos individuales de la temporada.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en Colombia?

En Colombia, la ceremonia del Balón de Oro 2026 comenzará a las 3:00 p. m. del lunes 26 de octubre. Los seguidores del fútbol podrán conocer durante la tarde a los ganadores de las distintas categorías.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en México?

La gala del Balón de Oro comenzará a las 2:00 p. m., de acuerdo con el horario del centro de México. La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Inglaterra.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en Venezuela?

En Venezuela, la entrega de premios comenzará a las 4:00 p. m. del lunes 26 de octubre. El horario también coincide con el de Bolivia, por lo que los aficionados de ambos países podrán seguir la ceremonia a esa hora.

¿A qué hora será la ceremonia del Balón de Oro en Panamá?

Los aficionados panameños podrán seguir la gala desde las 3:00 p. m. del lunes 26 de octubre, el mismo horario de Perú y Colombia.

¿Cómo ver la ceremonia del Balón de Oro en Perú, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Panamá y España?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se podrá seguir a través de DAZN, que anunció la transmisión gratuita del evento en gran parte del mundo, previo registro en la plataforma. En España, la retransmisión estará a cargo de Telefónica, según la información oficial de los organizadores. Los aficionados también podrán consultar las novedades, los resultados y la cobertura de la gala en la página oficial del Balón de Oro.

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