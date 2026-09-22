La Selección Argentina empieza a definir su futuro después de un 2026 marcado por la final del Mundial y el anunciado retiro de Lionel Messi. En ese escenario, la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la ‘Albiceleste’ vuelve a tomar fuerza. Las negociaciones entre el entrenador y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzaron en las últimas horas y el objetivo es prolongar su vínculo hasta el 2030.

Las conversaciones buscan extender el contrato de Scaloni, que vence a finales de este año, hasta mediados de 2030. De esta manera, el técnico podría continuar al frente del seleccionado durante el próximo ciclo mundialista y encarar también la Copa América que se disputará antes de la cita mundialista.

La situación de Scaloni había generado incertidumbre luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Tras aquel encuentro, el entrenador dejó abierta la posibilidad de tomarse un tiempo para analizar su futuro y reconoció la dificultad de volver a construir un grupo después de varios años de éxitos.

Sin embargo, en los últimos días el panorama comenzó a cambiar. El propio Scaloni habló sobre la posibilidad de continuar y dejó abierta la puerta a seguir trabajando con la Selección. “Intentaremos hacerlo”, señaló recientemente al referirse a la posibilidad de permanecer en el cargo.

El nuevo escenario también estará marcado por el adiós de Messi. El capitán ya confirmó el cierre de su etapa con Argentina y tendrá su despedida ante Benín, el próximo 6 de octubre, en el Monumental. A partir de entonces, Scaloni deberá liderar una etapa diferente, con nuevos nombres y el desafío de darle continuidad a una idea que lleva desarrollándose desde 2018.

Una de las alternativas que se maneja para el nuevo contrato es una fórmula ‘2+2’: dos años iniciales hasta la próxima Copa América y la posibilidad de extender el proyecto por dos temporadas adicionales hasta el Mundial de 2030. Este esquema permitiría avanzar de manera progresiva en la planificación del nuevo ciclo.

La renovación también implicaría empezar a trabajar en la reestructuración del cuerpo técnico. Walter Samuel, uno de los principales colaboradores de Scaloni, podría dejar la Selección para iniciar su propio camino como entrenador, por lo que la continuidad del proyecto no necesariamente significaría mantener intacto al actual grupo de trabajo.

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