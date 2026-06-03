Boca Juniors quedó fuera de la Copa Libertadores y esto ha agudizado la crisis en el club xeneize, con un descontento generalizado entre sus hinchas que piden la salida de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, y del actual director técnico, Claudio Úbeda. Y es que además de conformarse con un cupo en los playoffs de la Copa Sudamericana, no estuvieron ni en las finales del Torneo Apertura en Argentina.

La exigencia de cambios se hace sentir en cada partido y, desde las altas esferas del club, estarían pensando en fichar a uno de los entrenadores más exitosos del último tiempo en el continente, Gustavo Costas. El ex director técnico de Alianza Lima en nuestro país, fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 con Racing Club.

En los últimos meses no le fue como esperaba con ‘La Academia’, por lo que el pasado 23 de mayo de 2026, la directiva del club decidió rescindir su contrato y dar por terminada una relación que le dio importantes títulos a la institución.

Con Costas libre para fichar por cualquier equipo que esté interesado, se reveló el interés de Boca Juniors de darle el timón de su primer equipo, en este receso por el Mundial de Estados Unidos. Así lo informó el periodista argentino Martín Arévalo de ESPN, quien confirmó una comunicación entre el entrenador de 63 años y Marcelo Delgado, director deportivo xeneize.

“El Chelo Delgado tiene relación con Gustavo Costas. Fue dirigido por él y, si bien no le ofreció el cargo, quiso saber qué piensa hacer luego de su salida de Racing”, inició el comunicador en el programa ‘Buen Día ESPN’.

“¿A Gustavo Costas le interesa dirigir Boca si se lo plantean? Yo contundentemente digo que sí le interesa. Alguien del entorno de Gustavo Costas me dijo que ahora el objetivo es dar un salto de calidad, ir a dirigir a un lugar igual o mejor que Racing”, añadió.

En su ultima etapa en Racing Club no pudo ni acceder a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, pese a ser uno de los favoritos del grupo que compartió Caracas FC, Botafogo. Esto se consideró una fracaso en la interna, y fue la razón fundamental de su salida.

La opción de Boca Juniors sería muy atractiva tanto para él como para su entorno por ser uno de los clubes más importantes del continente y el mundo. Una vitrina muy prestigiosa, aunque su identificación con ‘La Acamedia’ podría pesar a la hora de tomar una decisión.

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