Boca Juniors, de irregular presente, buscará regresar a la senda del triunfo, cuando visite al flamante campeón de la Recopa Sudamericana, Lanús. El granate atraviesa un gran momento, luego de superar a Flamengo en el mítico Maracaná, y ahora centra sus esfuerzos en la Liga Profesional Argentina.

El encuentro, programado por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, genera mucha expectativa, pues un tropiezo de los xeneizes puede marcar la salida del entrenador Claudo Úbeda, quien es duramente criticado por el hincha azul y oro que parece haberle perdido la confianza.

En frente estará un aguerrido equipo granate que sabe lo que es vencer a clubes grandes, y que tendrá la oportunidad de reecontrarse con su gente, tras la hazaña de la semana pasada en Brasil.

En lo que respecta a la competencia local, ambos equipos suman 9 puntos, Boca con un partido pendientes y Lanús con dos por jugar para ponerse al día. El líder de la serie es Vélez Sarsfield con 18 puntos, el único invicto del campeonato.

Los xeneizes no pasaron del empate frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera, mientras que Lanús, con un equipo mixto entre tiulares y suplentes, rescató un empate de visita ante Defensa y Justicia.

Los convocados xeneizes ante Lanús. (Foto: Boca Juniors)

Alineaciones probables

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izqwuierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

¿En qué canal ver Boca vs. Lanús?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Lanús?

Este partido, programado por la novena fecha del Torneo Apertura en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, se jugará este miércoles 4 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

