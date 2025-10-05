Boca vs. Newell’s juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 5 de octubre, en el choque válido por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, donde los dirigidos por Miguel Ángel Ruso esperan hacer respetar su localía ante su gente. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Boca no tuvo suerte en su visita a Defensa y Justicia, cayendo por 1-2 y cortando una racha de seis partidos sin derrotas. Sin embargo, el equipo se mantiene en la parte alta de la tabla y sigue aspirando a puestos de torneos internacionales, de cara a la temporada 2026.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo se muestran sólidos en La Bombonera: en seis de sus últimos siete partidos en casa no han perdido, y la dupla ofensiva con Merentiel y Jiménez genera ocasiones de gol de manera constante.

No obstante, el punto débil de Boca es la inestabilidad defensiva. En las dos últimas jornadas encajaron cuatro goles, una señal de alarma antes de enfrentarse a un rival capaz de aprovechar errores. Aun así, la motivación es máxima: la afición espera una reacción y una victoria para consolidarse en la zona de playoffs.

La Lepra atraviesa un momento complicado: dos derrotas consecutivas fuera de casa y apenas un punto sumado en las dos últimas fechas. Los pupilos de Cristian Fabbiani no logran encontrar el equilibrio entre ataque y defensa: marcan poco pero encajan con regularidad.

Como visitantes, Newell’s es especialmente vulnerable — nueve partidos sin ganar en el campo de Boca hablan por sí solos. A pesar de todo, el partido no será sencillo para los locales. Newell’s sabe cerrarse bien y aprovechar las jugadas a balón parado o los contragolpes. Las figuras clave son Banega y Lollo, capaces de organizar el juego y aportar en ataque.

¿A qué hora juegan Boca vs. Newell’s?

Boca vs. Central Córdoba está programado para este domingo 5 de octubre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del lunes 6.

¿En qué canales ver Boca vs. Newell’s?

Boca vs. Newell’s se disputará en La Bombonera, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

