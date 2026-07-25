Boca vs. Riestra se enfrentan este domingo 26 de julio, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Guillermo Laza (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Boca encara este compromiso luego de superar a Sarmiento por la Copa Argentina y de imponerse por 1-0 a O’Higgins en la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana, gracias a un tanto de Miguel Merentiel, una de las figuras del equipo en este arranque de la segunda parte de la temporada. El cuerpo técnico pretende mantener esa solidez para comenzar con el pie derecho también en el certamen local.

Sin embargo, el ‘Xeneize’ deberá administrar las cargas físicas de varios futbolistas debido al calendario. Uno de los casos más seguidos es el de Leandro Paredes, quien regresó recientemente tras disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. El mediocampista ya se reincorporó a los entrenamientos y apunta a ser titular este fin de semana, aunque también podrían dosificar sus minutos pensando en la vuelta contra O’Higgins.

Enfrente estará un Deportivo Riestra que, bajo la conducción de Guillermo Duró, intentará ratificar la identidad competitiva que mostró durante el primer semestre. El conjunto del Bajo Flores volvió a consolidarse como un rival incómodo en el Estadio Guillermo Laza, donde suele plantear partidos de mucha intensidad física y espacios reducidos para dificultar el juego de equipos con mayor jerarquía individual.

Uno de los focos del partido estará puesto en la capacidad de Boca para imponer su propuesta futbolística fuera de casa. Rodolfo Arruabarrena buscará que el equipo tenga mayor circulación de balón y aproveche la velocidad de sus delanteros para romper el bloque defensivo del ‘Malevo’, consciente de que el debut puede marcar el tono del resto del campeonato.

Además del aspecto futbolístico, esta primera jornada del Clausura se jugará bajo las nuevas modificaciones reglamentarias implementadas por la AFA tras el Mundial 2026. Entre ellas destacan cambios destinados a agilizar el juego y reducir las pérdidas de tiempo, un factor que también podría influir en el desarrollo de encuentros como el de Boca frente a Riestra.

Boca vs. Riestra: horarios del partido

Boca vs. Riestra se enfrentan este domingo 26 de julio por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Guillermo Laza, está programado para las 5:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Boca vs. Riestra: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Boca vs. Riestra, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming vía Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá mirar por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todos los detalles de este encuentro en la web de Depor.

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