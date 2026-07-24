Tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, João Ricardo “Vozinha” Pereira está muy cerca de dar un importante salto en su carrera. El arquero de Cabo Verde tendría un acuerdo avanzado para convertirse en nuevo jugador de Colo Colo, que busca reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada.

El guardameta de 39 años fue uno de los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo. Sus actuaciones fueron fundamentales para que Cabo Verde firmara la mejor participación de su historia al alcanzar los octavos de final, dejando una imagen muy positiva pese a quedar eliminado ante Argentina.

Cabo Verde quedó eliminado por Argentina en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Las destacadas intervenciones de Vozinha despertaron el interés de varios clubes, aunque fue Colo Colo el que avanzó con mayor fuerza en las negociaciones. Según Germán García, el portero aceptó la propuesta del equipo chileno y llegaría como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal.

Vozinha. (Foto: Getty Images)

El objetivo del cuadro dirigido por Fernando Ortiz es sumar experiencia y competencia en la portería, especialmente pensando en los desafíos del campeonato chileno. La dirigencia considera que la experiencia internacional de Vozinha puede aportar seguridad a un plantel que aspira a pelear todos los frentes.

El portero Caboverdiano onsiderado uno de los máximos referentes en la historia del fútbol de su país. En el Mundial 2026 se ganó el reconocimiento internacional gracias a sus constantes atajadas frente a selecciones de primer nivel.

Si no surgen contratiempos en las próximas horas, Vozinha viajará a Chile para completar los exámenes médicos y firmar su contrato con Colo Colo, convirtiéndose en uno de los fichajes más llamativos del mercado chileno tras su brillante actuación en la Copa del Mundo.

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