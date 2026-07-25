En medio del inicio del Torneo Clausura, Universitario de Deportes sigue trabajando en el mercado de fichajes para seguir reforzando su plantel con miras a tener un mejor equipo para afrontar el segundo semestre de la temporada, con la obligación de llegar a fin de año metido en los play-offs por la Liga 1 2026. En ese sentido, en las últimas horas surgió una información que podría cambiar la ecuación en la planificación de la ‘U’, siempre y cuando se den las condiciones.

Sucede que, antes del partido frente a Cusco FC, que los merengues terminarían ganando por 2-1 con goles de Alex Valera y Gianluca Lapadula, en L1 MAX revelaron que José Carabalí, que hasta hace poco pertenecía al club, tiene ganas de volver luego de su partida al fútbol ecuatoriano para jugar por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Qué pasó y por qué el lateral izquierdo tiene interés en pegar la vuelta a la Liga 1?

Según la citada fuente, Carabalí no estaría a gusto en LDU a raíz de la salida del entrenador brasileño Tiago Nunes, quien fue parte importante de su llegada al club. Sin el técnico que lo pidió a cargo del plantel, se reducen sus chances de pelear por la titularidad y eso habría hecho que se comunicara con algunos de sus excompañeros para hacerles saber que le gustaría retornar a la ‘U’.

José Carabalí ganó un título con Universitario. (Foto: Universitario)

En LDU se movieron rápidamente tras la salida de Nunes y hace poco anunciaron la llegada de Gustavo Álvarez. Si bien en su momento se habló de Gustavo Costas como una opción, esto no llegó a concretarse y fueron con todo por el exentrenador de la Universidad de Chile. Con esta incorporación al banquillo, José Carabalí partiría desde cero y tendría que convencer al técnico argentino, algo que preferiría evitar para regresar al Perú.

Recordemos que el conjunto ecuatoriano pagó 600 mil dólares por la cláusula de rescisión de José Carabalí, por lo que si el lateral izquierdo quisiera que se den las condiciones para su retorno a Universitario, tendría que hacerlo como agente libre y encargarse de la desvinculación de su actual equipo. Por otro lado, hay que aclarar que hasta el momento desde la institución de Ate no están al tanto de esta posibilidad.

En cuanto a los fichajes, en la ‘U’ siguen atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días, pues tal como lo anunció Héctor Cúper en la conferencia de prensa pospartido ante Cusco FC, se vienen novedades respecto a las contrataciones que podrían llegar. En tienda crema saben que están trabajando a contrarreloj, por lo que quieren apurarse parar cerrar los nombres que les faltan y no padecer de un plantel corto para pelear por el Torneo Clausura.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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