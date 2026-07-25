Universitario de Deportes no tuvo un partido sencillo frente a Cusco FC, pues pese a haberse puesto en ventaja a los 20′ con el tanto de Alex Valera, Facundo Callejo igualó la cuenta a los 70′ y puso contra las cuerdas al plan de Héctor Cúper. Por más que los cremas rotaron la pelota e intentaron ser incisivos en los metros finales, tuvo que aparecer Gianluca Lapadula a los 90′+3 para cambiar el rumbo de la historia con un golazo agónico.

Cúper, consciente de que su planteamiento tuvo fisuras en la creación y no dio seguridad desde lo defensivo, fue autocrítico al analizar lo sucedido durante la noche del último viernes en el Estadio Monumental. Pese a los dos triunfos al hilo en este arranque del Torneo Clausura, en la interna de la ‘U’ saben que todavía tienen muchas tuercas por afinar si quieren pelear hasta la recta final del campeonato.

“Cusco FC es un club que juega muy bien con el balón, intentamos iniciar con una presión bien alta, pero nos costó y eso fue un desgaste físico importante. Lo que nos faltó fue los últimos metros, ese toquecito final para haber hecho algún gol más”, afirmó en conferencia de prensa.

El argentino rescató el empuje que tuvieron sus futbolistas para no rendirse hasta los minutos finales y terminar salvando un triunfo que parecía que se les iba de las manos desde la reacción de Cusco FC. Ahora, por supuesto, deberá trabajar en aquellos detalles que no salieron bien y que casi les cuesta una victoria en casa.

“Estoy conforme con un solo tema, ya que más allá del golpe que recibió por el empate, el equipo no perdió la esperanza, y a veces la actitud y el espíritu hace levantar un resultado. El equipo creyó siempre hasta el final, aunque el juego no fue muy claro. Me quedo con la reacción y no bajamos los brazos”, agregó.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: GEC)

En cuanto a los hombres caídos que tiene su plantel, el estratega de 70 años dio mayores detalles de cómo se están recuperando: “A partir del lunes, (Horario) Calcaterra se va a reincorporar con el equipo, el resto (Paolo Reyna, Ánderson Santamaría y Aldo Corzo) va a esperar un poquito más, pero la evolución de los lesionados está siendo bastante positiva”.

El tema de los refuerzos en Universitario sigue estando sobre la mesa y Héctor Cúper sabe perfectamente que el plantel que tiene necesita unos ajustes más, por lo que aseguró que durante la próxima semana podrían haber novedades. “Estamos viendo alguna posibilidad, también puede haber novedades esta semana, pero no puedo adelantar nada porque en una negociación puede haber algún inconveniente en último momento”, acotó.

Finalmente, Cúper se refirió al progreso que ha tenido Gianluca Lapadula durante las últimas semanas y cómo, a punta de trabajo, se está poniendo en forma para no ser solo una opción en el banquillo, sino también para arrancar de titular. Por ahora, el ‘Bambino’ ha respondido con un gol clave para que la ‘U’ gante en casa.

“Él llegó un poco tarde a la pretemporada y está un poco debajo del resto. Le voy dando minutos de a pocos, y cuando él tenga un rendimiento físico, como mínimo a un 70%, él va a estar en condiciones de jugar. Tenemos que analizar todo con él para no cometer algún error y no sufra lesiones”, sentenció.

Universitario sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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