La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las mayores incógnitas para el fútbol sudamericano: ¿Lionel Messi volverá a jugar con la Selección? En medio de las especulaciones, Leandro Paredes rompió el silencio y reveló cuál es la postura del capitán tras el último partido de la Copa del Mundo.

El mediocampista reconoció que dentro del plantel existía el temor de que la final pudiera significar la despedida definitiva de Messi con la camiseta albiceleste. Sin embargo, aclaró que el astro rosarino todavía no ha tomado una decisión.

“Duele porque lo dijimos durante todo el Mundial: no queríamos que llegue el último partido. Creo que él todavía no tomó una decisión de que ese fuera también su último partido en la selección”, confesó Paredes.

El volante, compañero y amigo cercano del capitán argentino, aseguró que tanto él como el resto del plantel esperan que Messi decida seguir representando a su país. “Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, hacer lo que lo haga feliz. Seguramente a nosotros también, así que ojalá”, añadió.

Las declaraciones de Paredes alimentan la ilusión de millones de hinchas argentinos, quienes todavía sueñan con seguir viendo a Messi liderando a la ‘Scaloneta’ en las próximas competencias internacionales, pese a que el delantero cumplió un nuevo ciclo mundialista.

Además de referirse al futuro del capitán, el futbolista también habló sobre el cariño que recibió por parte de la afición argentina durante el homenaje realizado tras el Mundial. Paredes no ocultó su emoción por el respaldo de los hinchas.

“Tengo solo palabras de agradecimiento para la gente. Me ha dado mucho cariño y me lo demuestra siempre. Lo que pasó hoy fue realmente increíble. Fue un sueño para mí que durante casi todo el partido la gente me aplaudiera y me ovacionara. Es algo hermoso”, expresó.

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