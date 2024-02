A continuación, mira en qué canales de televisión ver el choque entre River vs. Boca, por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. En el estadio Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, se realiza este domingo 25 de febrero, desde las 3:00 de la tarde (hora en Perú) y 5:00 p.m (hora en Argentina). Este juego es trascendental, ya que ambas escuadras necesitan sumar los tres puntos para seguir sumando en la tabla de clasificaciones, además de ser el primer superclásico del año.

Este fin de semana se detiene el mundo del fútbol con uno de los partidos más cruciales. River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por primera vez en esta temporada y en el año, reavivando su histórica rivalidad. Es importante destacar que su último encuentro tuvo lugar el 1 de octubre de 2023.

En aquel momento, River logró una victoria como visitante con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, asegurándose un marcador de 2-0. Por otro lado, en su último enfrentamiento en el Monumental, el 7 de mayo de 2023, durante la jornada 15 de la Liga Profesional, el cuadro local consiguió la victoria por 1-0 con un gol anotado por Miguel Borja.

En cuanto a este enfrentamiento, el Millonario llega sin haber sufrido ninguna derrota y ocupa la segunda posición en la zona A. El equipo ha acumulado 12 puntos gracias a tres victorias y tres empates, quedando a solo una unidad del líder Independiente. Además, han logrado empates en sus dos últimos partidos, incluyendo el más reciente contra Banfield, con un resultado de 1-1 en el Monumental.

En contraste, Boca está en el séptimo lugar de la zona B, con un total de nueve puntos obtenidos de dos victorias, tres empates y una derrota. Esta última derrota fue contra Lanús por 2 a 1 en La Fortaleza. El entrenador, Diego Martínez, aún no ha logrado establecer un estilo de juego efectivo en un equipo que necesita mejorar su rendimiento de manera urgente.

¿En qué canal ver River vs. Boca?

River vs. Boca se podrá ver a través de las señales de ESPN, TNT Sports, Estadio TNT, STAR Plus y AFA Play en Latinoamérica. En tanto, por Fanatiz en Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

¿A qué hora juegan River vs. Boca?

El partido River vs. Boca está programado para jugarse este domingo 25 de febrero a partir de las 3:00 de la tarde, en horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En México a la 1:00 p. m. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en España a las 09:00 de la noche.





