Boca vs. Platense se enfrentan este sábado 15 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Ciudad de Vicente López (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Si bien ambos clubes se mantienen compitiendo en torneos internacionales, necesitan con urgencia sumar en el campeonato local, para no quedar relegados en la zona baja de la tabla de posiciones. Jugados cuatro partidos, los xeneizes apenas han sumado cinco unidades, solo uno más que su rival.

Boca Juniors, que solo hace algunos días anunció el fichaje de Enner Valencia, quien aún no debuta, llega con la moral al tope, luego de imponerse sobre Recoleta de Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los xeneizes iniciaron con el marcador en contra, pero impusieron su jerarquía en este tipo de competiciones.

Por su parte, aunque en Copa Libertadores, Platense dejó escapar una importante victoria en condición de local ante Coquimbo Unido en los instantes finales del partido, por lo que el choque ante el xeneize marcará la pauta sobre lo anímico en la interna.

Cabe precisar que este año se enfrentaron en La Bombonera y el resultado fue empate sin goles. Eso sí, el histórico favorece a Boca con amplia diferencia, pues ganó 62 partidos, sobre los 30 de Platense. Empataron en 48 oportunidades.

Pese a tener opciones de gol, el 0-0 entre Boca y Platense en el Apertura no se movió. (Fotobaires)

Boca alinearía con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel o Milton Giménez.

El líder del campeonato y único invicto en lo que va del Torneo Clausura es Vélez Sarsfield con 10 puntos, seguidos muy de cerca por Instituto con 9 y Defensa y Justicia con 7 unidades. Esta fecha es clave tanto para Boca como Platense para acotar distancia con los clubes antes mencionados.

Boca vs. Platense: horarios del partido

Boca vs. Platense se enfrentan este sábado 15 de agosto, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López, está programado para las 7:15 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Boca vs. Platense: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Boca vs. Platense, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming vía Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá mirar por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todos los detalles de este encuentro en la web de Depor.

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