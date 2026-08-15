River vs. Argentinos Juniors se enfrentan este domingo 16 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Más Monumental (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

River Plate se alista para retornar al Estadio Más Monumental con la obligación de sumar de a tres ante Argentinos Juniors, en un compromiso válido por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet afronta esta prueba en un tramo exigente del calendario local, donde la necesidad de consolidar una idea futbolística clara se vuelve urgente ante la mirada de su hinchada en Núñez.

El panorama del Millonario exige máxima concentración, ya que la exigencia de la competencia no da tregua antes de afrontar los compromisos internacionales de la Copa Sudamericana. Enfrente estará un Argentinos Juniors caracterizado por su propuesta intensa y la capacidad de complicar a los rivales de jerarquía mediante transiciones rápidas, lo que garantiza un desarrollo disputado desde el pitazo inicial.

En el plano táctico, la gran novedad para esta jornada radica en la presencia en el ataque de Thiago Almada, quien se encamina a tomar la manija del equipo en la creación junto a Ángel Correa. Asimismo, las bandas defensivas sufrirán modificaciones, destacando la inclusión de Francisco Ortega en el carril izquierdo en reemplazo de Marcos Acuña, quien sigue recuperándose de molestias físicas.

Por su parte, la zona defensiva contará con la experiencia de Nicolás Otamendi en la zaga central para ordenar la salida y contener los embates del ‘Bicho’. Coudet apuesta por un esquema donde el equilibrio de Aníbal Moreno en el eje de la cancha resulte clave para soltar a los volantes ofensivos y habilitar con fluidez a la referencia de área.

Thiago Almada es anunciado como nuevo jugador de River Plate. (Foto: River Plate)

De esta manera, la posible alineación de River Plate para recibir a Argentinos Juniors estaría conformada por: Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega en la línea defensiva; Aníbal Moreno como volante de contención, acompañado metros más adelante por Tobías Andrada, Ángel Correa y Thiago Almada; dejando en la dupla de ataque a Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Con los argumentos futbolísticos sobre la mesa y la expectativa en lo más alto, el conjunto de Núñez buscará imponer condiciones de principio a fin ante un rival que conoce muy bien sus virtudes. Obtener la victoria no solo le permitirá escalar posiciones en la tabla del torneo local, sino también encarar la seguidilla de partidos con un respaldo anímico decisivo.

River vs. Argentinos Juniors: horarios del partido

River vs. Argentinos Juniors se enfrentan este domingo 16 de agosto, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Más Monumental, está programado para las 4:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

River vs. Argentinos Juniors: canales de TV

En cuanto a la transmisión del River vs. Argentinos Juniors, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming vía Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá mirar por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todos los detalles de este encuentro en la web de Depor.

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