El futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima tomó un nuevo rumbo. Según información difundida este sábado, el atacante fue comunicado por Pablo Guede de que no entrará en sus planes en esta etapa del campeonato, pues considera que hay otros elementos por encima de él en su consideración. De esta manera, el atacante tendrá que remar más si quiere volver a sumar minutos en la Liga 1.

La decisión se produce después de un cambio progresivo en el protagonismo de Quevedo dentro del plantel blanquiazul, según reportó el periodista José Varela. En el inicio del Torneo Apertura, el futbolista contó con la confianza de Guede y llegó a ser titular, incluso formando parte de la oncena titular en varios compromisos. Sin embargo, con el transcurrir de los partidos fue perdiendo espacio dentro del equipo.

El panorama empezó a complicarse para Quevedo desde las primeras fechas de este Torneo Clausura. Guede ya había decidido dejarlo fuera de las convocatorias en las primeras cuatro fechas de este segundo certamen de la temporada, en una determinación que fue catalogada como estrictamente técnica. Posteriormente, el entrenador negó cualquier problema disciplinario y explicó que el jugador no encajaba en su idea de juego por una decisión futbolística.

Con el paso de las semanas, la situación no logró revertirse. Kevin Quevedo dejó de tener la continuidad que había mostrado al comienzo del campeonato y terminó siendo relegado en la competencia interna de la ofensiva aliancista. Lo último que se supo de él fue que estuvo en los camerinos de Alianza Lima tras el 1-1 frente a Sport Boys, acompañando al resto del plantel.

Kevin Quevedo no ha marcado goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

Ahora, de acuerdo con esta versión, el escenario es todavía más claro: salvo una emergencia por lesionados o sancionados en los elementos ofensivos, Quevedo seguirá estando al margen en el plantel, pero seguirá entrenando con el resto de sus compañeros. Esto supone un giro importante para un futbolista que, en el último tramo de 2025, había sido una pieza de consideración dentro del plantel y que incluso había sido considerado en la Selección Peruana.

De esta manera, Quevedo afronta una situación inesperada dentro de Alianza Lima. Pasó de ser una de las alternativas utilizadas por Pablo Guede en el Apertura a quedar fuera de sus planes para el tramo decisivo del año. Con el Torneo Clausura en marcha y sin minutos acumulados en esta etapa, el delantero afronta un panorama complicado en un club donde tiene contrato hasta finales del 2027.

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para hoy sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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