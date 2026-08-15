El fichaje de Rodri por el Barcelona entra en una fase decisiva. Este sábado 15 de agosto, el club azulgrana ha presentado una tercera oferta formal al Manchester City que supera los 60 millones de libras y alcanza aproximadamente los 70 millones de euros, en un último intento por desbloquear una operación que se ha complicado durante las últimas dos semanas. En el Barça existe confianza en que esta propuesta pueda ser suficiente para convencer a los dirigentes del conjunto inglés.

La nueva propuesta supone un esfuerzo considerable por parte de la entidad catalana. El Barcelona comenzó las conversaciones con una primera oferta de 45 millones de euros, cantidad que el Manchester City rechazó al considerar que estaba lejos de sus pretensiones. Posteriormente, el Barça elevó su propuesta en un 25%, hasta los 60 millones, pero tampoco consiguió el visto bueno de los ingleses. Ahora, después de esas dos negativas, la dirección azulgrana ha decidido alcanzar los 70 millones y considera que esta puede ser su propuesta definitiva.

El movimiento se produce después de que Rodri haya tomado una decisión determinante sobre su futuro. El centrocampista comunicó oficialmente al Real Madrid que no aceptaría su propuesta y que prefería fichar por el Barcelona. El jugador valoró especialmente el estilo de juego azulgrana, la herencia futbolística de Pep Guardiola y la relación que mantiene con varios integrantes de la plantilla catalana tras sus años compartiendo vestuario en la Selección española.

El Real Madrid sostuvo conversaciones con el Manchester City, pero nunca llegó a presentar una oferta económica formal por el futbolista. La entidad madridista había realizado una propuesta importante a Rodri, aunque el internacional español nunca transmitió un convencimiento absoluto sobre la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu. Finalmente, el jugador se decantó por el Barça y dejó vía libre para que los azulgranas comenzaran a negociar directamente con el conjunto inglés.

Una vez conocida la decisión del futbolista, las negociaciones entre Barcelona y Manchester City se aceleraron. El conjunto inglés partía de una valoración situada entre los 70 y 80 millones de euros, mientras que el Barça intentaba rebajar esa cifra argumentando que Rodri tiene contrato solamente hasta junio de 2027. La primera propuesta de 45 millones más variables fue insuficiente y obligó a los catalanes a realizar un esfuerzo progresivo hasta alcanzar primero los 60 y ahora los 70 millones.

Rodri podría dejar el Manchester City en este mercado de pases. (Foto: Getty Images)

El escenario actual es diferente al de los últimos días porque el Barcelona ha decidido acercarse considerablemente a la cifra que pretendía el Manchester City. Según AS, el club azulgrana espera que los 70 millones sean suficientes para convencer a Ferran Soriano y Hugo Viana, los dos ejecutivos que están liderando las conversaciones por parte de la entidad inglesa. En el Barça llevan varios días transmitiendo un mensaje de tranquilidad y consideran que la operación puede terminar llegando a buen puerto.

Mientras se negocia el traspaso, Rodri ya regresó a Mánchester. El internacional español viajó el jueves por la noche, vía Liverpool, y se presentó el viernes por la mañana en las instalaciones del Manchester City, tal como estaba previsto. El nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca, confirmó que se encontró con el centrocampista y le dio un abrazo, aunque evitó pronunciarse sobre su futuro: aseguró que “cualquier cosa puede pasar” mientras permanezca abierto el mercado.

El regreso de Rodri al plantel City no significa, sin embargo, que el Barcelona haya abandonado la operación. El futbolista ya manifestó meses atrás al conjunto inglés su deseo de marcharse y, además, existe un acuerdo personal con el Barça para las condiciones de su llegada. La entidad catalana prepara un contrato de cuatro temporadas para el mediocampista, que busca regresar a España siete años después de haber abandonado el Atlético de Madrid para comenzar su aventura en la Premier League.

Ahora todo queda en manos del Manchester City. El Barça espera que los 70 millones de euros permitan cerrar finalmente una negociación que comenzó con una oferta de 45 millones y que ha obligado al club catalán a realizar tres propuestas cada vez mayores. El escenario es más optimista que nunca: Rodri quiere jugar en el Barcelona, el conjunto azulgrana está dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico y la tercera oferta pretende ser la definitiva. Si el City acepta, el campeón del mundo con España estará muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo jugador azulgrana.

Rodri fue elegido el mejor futbolista del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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