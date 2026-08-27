El fútbol argentino quedó envuelto en una insólita situación que tuvo como protagonista a Fernando Espinoza. El árbitro dirigió el encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura, pero una particular broma durante el tradicional sorteo de capitanes terminó generándole consecuencias. La frase que utilizó frente a los jugadores rápidamente se volvió viral y ahora le costó quedar fuera de las designaciones para la próxima jornada.

El episodio ocurrió antes del encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia. Espinoza se acercó a los capitanes de ambos equipos con una moneda que tenía los escudos de los clubes y les realizó una inesperada pregunta antes de iniciar el tradicional sorteo.

“¿Quieren hacer una competencia de farmear aura?”, les preguntó el árbitro a los futbolistas. La expresión, muy utilizada actualmente en redes sociales y vinculada con la idea de acumular carisma o presencia, generó rápidamente repercusión y el video del momento comenzó a circular en distintas plataformas.

Sin embargo, lo que para muchos fue simplemente una broma terminó teniendo consecuencias para Espinoza. La Dirección Nacional de Arbitraje había establecido previamente determinadas pautas para el desarrollo de los sorteos y consideró que el juez se apartó de las indicaciones que debían seguir los árbitros.

De acuerdo con el comunicado enviado a los jueces, estaba prohibido realizar expresiones o comentarios ajenos a la ceremonia del sorteo. Además, se estableció que las monedas utilizadas no debían contar con inscripciones o elementos considerados “jocosos o inapropiados”, salvo autorización en determinadas circunstancias.

Por este motivo, Espinoza no fue incluido entre las designaciones de la fecha 7 del Torneo Clausura. El árbitro mendocino quedó fuera de los 90 nombramientos correspondientes a la jornada, que comenzará este viernes 29 de agosto.

La medida generó sorpresa debido a que el episodio había sido tomado con humor por los protagonistas y también tuvo repercusión entre los espectadores. Incluso durante la transmisión del partido, los comentaristas destacaron el particular momento protagonizado por el árbitro.

Espinoza, de 42 años, es uno de los árbitros con mayor experiencia del fútbol argentino y también ocupa cargos dentro de organizaciones vinculadas al arbitraje. Ahora deberá esperar para volver a ser designado, luego de que su particular “farmear aura” durante el sorteo terminara costándole su presencia en la siguiente jornada.

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