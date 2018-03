Lautaro Martínez tiene fecha de salida de Racing Club para irse al fútbol de Italia. Lo que era un rumor desde hace semanas terminó confirmándose por el propio agente del delantero más cotizado en el fútbol de Argentina en la actualidad. El atacante, de 20 años, se marchará al Inter de Milán en uno de los traspasos más costosos en la historia de ese fútbol, pese a que la cifra no ha sido revelada por su agente ni por los directivos del cuadro ‘nerazzurri’.



“Tan solo falta la revisión médica y algunos pequeños detalles, pero el traspaso está cerrado al 99% al Inter” aseguró Beto Yaqué, su agente, que también admitió contactos con numerosos clubes europeos: “Hemos hablado con muchos equipos, pero si tengo que numerar a todos seguramente me olvide a alguien, por él preguntaron Fiorentina, Mónaco, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Roma y Manchester United”. Preguntado por la oferta colchonera respondió: “su oferta no fue concreta”.



Para el delantero argentino, que entró por primera vez en la convocatoria de Sampaoli con Argentina para los amistosos ante Italia y España, es un sueño poder jugar con la selección según relata su agente: “Conozco a Martínez desde los 15 años y nunca ha dejado de crecer, me quedé sin palabras cuando vi la convocatoria, es un sueño”.



Además, el propio Yaqué dio detalles de lo que le espera en el Inter: “Estamos buscando el momento adecuado para viajar a Italia, aunque no será durante el viaje de la selección. El proyecto que nos presentó el Inter sedujo a Lautaro, si Icardi se va, él será el 9”. Admitió que el cuadro italiano tiene grandes planes de futuro para el argentino: “El director deportivo y Javier Zanetti, vicepresidente, nos hablaron sobre el proyecto donde ven a Lautaro como protagonista. El Inter es un gran club para su primer paso en Europa”.



Por último, el agente confirmó que Racing Club no podrá contar con su gran estrella más allá de junio para la disputa de la Libertadores. “No hay posibilidades de que Lautaro se quede después de junio ya que los contratos no lo permiten. “Si el Inter quiere prestarlo puede evaluarse de acuerdo a la situación” concluyó. Su futuro se encuentra definido.