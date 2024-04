En apenas unos meses, Alexis Mac Allister transformó radicalmente su carrera gracias a sus sobresalientes actuaciones con el Brighton, que le valieron un lugar en la selección argentina campeona del mundo. Este éxito llamó la atención de Jürgen Klopp, quien lo fichó para un Liverpool que compite por el título de la Premier League 2023-24. Actualmente, los Reds se sitúan segundos, empatado a 71 puntos con el Arsenal, pero con una menor diferencia de goles, en la tabla de clasificaciones. En medio de este escenario, el área de comunicaciones del club entrevistó al jugador en mención, quien compartió detalles sobre su vida en el equipo y, fuera de ello, su relación con Lionel Messi.

Una de las primeras anécdotas que compartió sobre cómo surgió su apodo en el club fue que al principio sus compañeros solían referirse a él por su primer nombre, que es Gary. Sin embargo, el propio jugador les hizo saber que prefería que no lo llamaran así, por lo que empezaron a llamarlo Macca.

“Prefiero Macca. Toda esta cuestión empezó cuando llegué aquí. Nunca antes me llamaron así. Al principio, me decían Gary, por Gary Mac Allister. Les dije que no me gustaba, así que empezaron a decirme Macca, y me gustó”, manifestó el mediocampista argentino.

Además, el futbolista dejó asombrados a muchos al describir la tradición que sigue con sus compañeros antes de cada partido. Reveló que, como parte de su rutina previa a los encuentros, cuando viajan con el equipo, lo que hacen la noche anterior es jugar al Parchís, pero en su versión online, utilizando un iPad.

En otras declaraciones, Mac Allister reveló sus gustos musicales por el reggaetón y la cumbia, aunque todavía no se siente seguro de poner esa música en el vestuario: “Yo pongo la música, pero una vez que estamos todos en el vestuario no lo hago. ¿Por qué? Llegué hace siete meses, soy el más nuevo, ja. Debo portarme bien por un tiempo, quizás después ponga música, ja”.





Alexis Mac Allister y su “problema” con Messi

En una parte de la entrevista posteriormente mencionó el obstáculo con Lionel Messi que les impide mantener una conversación constante: “Es muy callado, pero siempre está dispuesto a ayudar a los compañeros que necesiten. Es reservado y amable. El problema es que yo soy tímido y él es de pocas palabras, así que a veces no hablamos mucho, pero cuando charlas con él puedes ver su personalidad”.

Alexis Mac Allister y Liverpool: lo que se les viene

Luego de la sorpresiva derrota de 0-3 ante el Atalanta por el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, Liverpool deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Crystal Palace, con el que se medirá el domingo 14 de abril desde las 8:00 de la mañana (hora peruana y 10:00 a.m. (hora argentina), en el Anfield.

Ojo, el compromiso será parte de la jornada 32 de la Premier League, en el que el conjunto de Alexis Mac Allister se encuentra en el segundo lugar de la tabla general tras obtener 21 partidos ganados, ocho empates y dos derrotas. Su rendimiento le ha llevado a obtener 71 unidades, igual que el líder Arsenal, pero que tiene mejor diferencia de goles.

Por otra parte, el siguiente desafío de los Reds será el compromiso de vuelta en la Europa League. Se llevará a cabo el jueves 18 de abril en el Gewiss Stadium (Italia). Se enfrentan a un reto difícil, ya que necesitarán remontar el marcador adverso de 3 a 0 para continuar avanzando en el torneo.

Alexis Mac Allister tiene contrato con el Liverpool hasta el 2028. (Foto: AFP)





