La semana pasada, en el marco de la primera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro demostró su dominio al vencer 4-1 al Caracas Fútbol Club en Venezuela. Los goles fueron obra de Bruno Fuchs, Guilherme Arana y un doblete de Paulinho, asegurando así los primeros tres puntos para el equipo brasileño. A pesar de jugar como visitante, el ‘Gallo’ mostró una clara superioridad frente al conjunto venezolano, que aunque intentó contrarrestar y logró anotar por medio de Danny Pérez al minuto 54, no pudo igualar la contundencia de los visitantes. Sin embargo, un gesto destacado del partido fue cuando ‘Hulk’ obsequió unos botines nuevos a Luis Casiani, defensor del conjunto local, tras romperse los suyos durante el juego.

Givanildo Vieira de Souza, más conocido como Hulk, proporcionó nuevas zapatillas deportivas a Casiani. Según los primeros reportes, esto se debió a que los zapatos del jugador venezolano se habían dañado y no tenía otros para reemplazarlos. El futbolista rectificó y aclaró.

El miércoles 10 de abril, según lo compartido por el periodista Carlos Tarache, en una entrevista con Luis, se confirmó que, durante el enfrentamiento contra el Atlético Mineiro, efectivamente se dañaron las zapatillas del defensor de los ‘Demonios Rojos’. No obstante, Casiani disponía de otro par de zapatos en el vestuario.

Por ende, la afirmación difundida en las redes sociales de que el futbolista aparentemente carecía de un par de botines para reemplazarlas fue incorrecta. La realidad fue la generosa actitud de Hulk al notar los zapatos dañados del otro futbolista en mención. El delantero brasileño actuó sin dudarlo y decidió regalarle un par nuevo durante el descanso del compromiso.

El jugador del Caracas FC le dijo al periodista Carlos Tarache: “Por agradecimiento yo me puse los que él me dio en el segundo tiempo, pero yo tenía mis otros zapatos en el camerino. Veo a mucha gente diciendo lo que no es”. Además, el comunicador afirmó que en las próximas horas, Casiani haría un anuncio sobre este evento, centrado en el generoso acto del jugador del club de Belo Horizonte.





Grupo G de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro y Caracas FC

Atlético Mineiro lidera el Grupo G con seis puntos, gracias a sus victorias de 4-1 sobre Caracas FC y 2-1 contra Rosario Central. Peñarol ocupa el segundo lugar con tres puntos, igualando en unidades con los ‘Canallas’, pero superándolo en diferencia de goles.

CLUB PUNTOS DG Atlético Mineiro 6 4 Peñarol 3 4 Rosario Central 3 0 Caracas 0 -8

Partidos de Grupo G de la Copa Libertadores en la tercera fecha

La tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2024 presenta enfrentamientos claves, incluyendo el duelo entre Atlético Mineiro y Peñarol el martes 23 de abril en el Arena MRV de Belo Horizonte. Ese mismo día, Caracas se medirá con Rosario Central en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Caracas cayó 5-0 ante Peñarol en la segunda jornada del Grupo G (Foto: Peñarol)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

En el reciente partido entre el Real Madrid y el Manchester City, el técnico catalán fue avistado con un lujoso reloj Richard Mille modelo RM27-01 valorizado en 1,3 millones de euros. Dicho accesorio es una edición especial ya que tan solo se produjeron 50 de estas unidades en el mundo. (Video: América TV)