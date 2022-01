Por ahora sigue en silencio, y ello ha motivado que tanto la prensa argentina como los seguidores de Lionel Messi saquen lápiz y papel para hacer cuentas sobre dónde pudo contagiarse de COVID el rosarino, revelar cuántas vacunas tiene y, principalmente, cuál es su estado de salud. La ‘Pulga’ se habría infectado antes de recibir el 2022 y su retorno a Francia podría darse antes de lo esperado.

Tanto Messi como su esposa Antonela habían estado muy activos en los últimos días del 2021. De hecho, se los vio en fiestas familiares que incluyó shows musicales, como el que dio la famosa banda de cumbia Los Palmeras. Y ese habría sido el punto de contagio.

Según informaron los medios ‘Olé' y ‘TyC Sports’, Messi se habría contagiado en la fiesta de su sobrino Tomás, del sábado 25, donde estuvo bailando al ritmo del recital de Los Palmeras. Dicho festejo se realizó en un lugar cerrado y había mucha juventud.

La espectacular fiesta de Lionel Messi con Los Palmeras. (Foto: Twitter)

Las imágenes del festejo, con un Messi bailando a full los temas de la popular banda, se viralizaron en las redes sociales y dieron la vuelta al mundo.

Luego de aquella fiesta no volvió a aparecer en más fotos familiares, algo raro ya que él y su esposa, Antonela Roccuzzo, venían haciendo públicas sus vacaciones en Rosario. Solo apareció con el mensaje de fin de año con imágenes de archivo.

A Messi le pegó fuerte

De acuerdo al diario Olé', “en un principio le pegó fuerte y lo volteó en los primeros días. Ahora está más recuperado, ya sin dolencias (que no fueron de gravedad) y cursando los últimos días”. Leo ya se encuentra bien, y sobre todo, sin complicaciones derivadas de su contagio.

¿Cuántas vacunas tiene Leo?

Pese a que en un inicio sintió el golpe, según el citado medio a través de fuentes cercanas al rosarino, los síntomas fueron leves, pues Messi ya tenía las tres dosis de la vacuna, lo que le ha permitido transitar la enfermedad de mejor forma.

De hecho, según lo que informó la prensa argentina en su momento, Messi y Antonela se vacunaron en julio, luego de que Leo ganara la Copa América y antes de su salida del Barcelona. La familia del argentino estuvo en Miami y ahí se puso la vacuna.

Antonela Roccuzzo con el mate y la bandita en su brazo (Foto: Grosby)

Cabe mencionar que el retorno de Lionel Messi a Argentina se produjo en un escenario donde los contagios están en firme aumento. El 1 de enero, por ejemplo, se confirmaron 20020 nuevos casos y 12 fallecidos.

Se esperaba que Messi llegara este domingo a París. Y aunque no iba a ser tenido en cuenta para el partido contra Vannes, se esperaba que estuviera presente el próximo domingo cuando PSG visite a Olympique de Lyon, por la Ligue 1. En todo caso, hasta que no salga negativo, no podrá volar a Francia.

