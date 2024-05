River vs Argentinos Juniors EN VIVO: link de cómo ver en ESPN Premium y STAR Plus.

River vs Argentinos Juniors se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 25 de mayo por fecha 3 de la segunda fase de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona. El partido está programado para la 1 de la tarde (hora peruana y 03:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

La tercera jornada del fútbol argentino se prepara para un emocionante regreso, con River Plate en el centro de atención tras su reciente eliminación en la Copa Argentina. El equipo ‘millonario’, que sufrió una sorprendente derrota ante el modesto Temperley, un equipo de la segunda categoría del país, ahora debe enfrentar a Argentinos Juniors en un duelo liguero que promete ser intenso.

El martes pasado, River Plate cayó inesperadamente ante Temperley, encendiendo las alarmas en el esquema del entrenador Martín Demichelis. La eliminación en la Copa Argentina ha dejado al equipo con una necesidad urgente de recuperación y revalidación de su estatus en la liga. La derrota no solo fue un golpe al orgullo de los ‘millonarios’, sino también un llamado de atención sobre posibles debilidades en su juego.

El primer gran reto para River llega en forma de Argentinos Juniors, un equipo que también busca resarcirse tras una abultada derrota por 3-0 ante Racing en la jornada anterior. El equipo dirigido por Pablo Guede ha mostrado solidez en su estadio, el Estadio Diego Armando Maradona, que ha sido un verdadero fortín para los de La Paternal en lo que va del año. River Plate no ha logrado vencer a Argentinos Juniors en más de un año, lo que añade presión adicional al equipo visitante.

River Plate perdió por penales (4-5) ante Temperley por la Fase 32 de la Copa Argentina.

A pesar de la reciente derrota en la Copa, River Plate sigue compartiendo el liderazgo del campeonato junto a Estudiantes de La Plata y Talleres. Este partido contra Argentinos Juniors no solo es crucial para mantener su posición en la tabla, sino también para restaurar la confianza del equipo y de sus seguidores. Una victoria sería un paso importante para consolidar su liderazgo y demostrar que la eliminación en la Copa fue solo un tropiezo temporal.

El entrenador Martín Demichelis se encuentra en una posición delicada. Las decisiones tácticas y estratégicas que tome en este partido serán observadas de cerca por aficionados y críticos por igual. La derrota ante Temperley ha generado dudas sobre su capacidad para manejar situaciones de alta presión y adaptar su esquema a las necesidades del equipo. El enfrentamiento contra Argentinos Juniors es una oportunidad para redimirse y demostrar su habilidad para conducir a River Plate hacia el éxito.

El Estadio Diego Armando Maradona ha sido un terreno difícil para los visitantes. Argentinos Juniors ha mantenido una sólida defensa en casa, lo que presenta un desafío significativo para River Plate. La capacidad de los ‘millonarios’ para romper esta defensa será clave para determinar el resultado del partido. Con jugadores clave en buena forma, River deberá desplegar toda su artillería ofensiva para superar a un equipo que ha demostrado ser muy resistente en su propio campo.





¿A qué hora juegan River vs. Argentinos?





El encuentro entre River y Argentinos está pactado para este sábado 25 de mayo desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver River vs. Argentinos?





El partido entre River y Argentinos se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

