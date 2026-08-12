Alianza Lima terminó rescatando un empate en su último partido frente a Sport Boys (1-1), pero independientemente del resultado, hubo una preocupación mayor que recién tuvo su primera respuesta este martes en horas de la noche: por fin pudo conocerse qué lesión tiene Marco Huamán, quien no pudo terminar el encuentro luego de una dura entrada de Luciano Nequecaur. Tras esta confirmación, Pablo Guede tendrá un dolor de cabeza pensando en los próximos compromisos.

Como se recuerda, al promediar el minuto 9 en el Estadio Nacional, Luciano Nequecaur pisó el tobillo derecho de Marco Huamán y recibió una tarjeta amarilla por esa dura entrada, mientras los futbolistas de Alianza Lima reclamaban su expulsión. El lateral del conjunto íntimo no pudo continuar y tuvo que salir con ayuda de los médicos del club, evidenciando que aquel pisotón fue más grave de lo esperado.

Luego de ser sometido a una resonancia magnética, Alianza Lima pudo confirmar que Huamán sufre de un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho; es decir, un esguince en la zona afectada. Aunque el parte médico no aclaró el tiempo de recuperación del futbolista, se espera que esté ausente entre tres a cuatro semanas.

Marco Huamán no estará disponible en Alianza Lima hasta recuperarse al 100%. (Foto: Getty Images)

“Durante el encuentro frente a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Marco Huamán sufrió una fuerte entrada que le impidió continuar con normalidad y debió abandonar el campo de juego. Los estudios médicos posteriores detectaron que Marco Huamán presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho”, se lee en el comunicado del conjunto victoriano.

Como la lesión no supone una intervención quirúrgica, Marco Huamán pasará por un periodo de rehabilitación para cumplir con su recuperación y volver a estar al 100%. En Alianza Lima no quieren apurarlo pese a la necesidad que tienen de volver a contar con él, por lo que serán cautelosos hasta que reciba el alta médica.

Pensando en el próximo partido frente a UTC en Matute, Pablo Guede tiene dos opciones en su plantel: Nicolás Díaz, quien ingresó por Huamán cuando tuvo que salir lesionado, o Mateo Antoni, una opción más defensiva. La lógica indica que el chileno tiene los boletos comprados para arrancar contra los cajamarquinos, pero esto lo definirá el entrenador argentino con el correr de los días.

Marco Huamán venía siendo uno de los mejores jugadores de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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