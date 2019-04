"No es lindo tener un cruce con Messi": el jugador de la Selección Argentina que ya no es convocado y chocó con el '10'

Lionel Messi regresó a la Selección de Argentina el pasado marzo tras no disputar un partido desde el Mundial Rusia 2018. El '10' es fijo para la Copa América que se disputará en Brasil; sin embargo. hay algunos que tendrán que pelear más para poder tener el privilegio de jugar en el equipo de Lionel Scaloni. Este es el caso de Fabricio Bustos.

El lateral derecho fue titular en el partido amistosos ante Irak, el empate ante Colombia, la goleada 1-6 ante España y el triunfo ante Italia, pero su nivel cayó en Independiente y dejó de ser llamado. Su última presentación fue en noviembre del año pasado.

En conversación con TNT Sports, el defensor dio sus impresiones sobre su no convocatoria (Saravia y Montiel son los favoritos del DT argentino) y reveló algunas anécdotas que le sucedieron en su estadía en Ezeiza. Una de ellas involucra a Messi.

"Encontré una buena versión en este semestre y estoy contengo con lo que vengo haciendo. Renzo (Saravia) viene haciendo las cosas bien, por algo salieron campeones. Y Montiel también en la Copa Libertadores del año pasado. A mí me queda seguir trabajando para ganarme un lugar en la consideración de Scaloni", explicó.

Messi estuvo presente en la convocatoria para visitar a España e Italia en la previa del Mundial junto a Bustos. En un entrenamiento tuvo una dura entrada con el jugador del Barcelona.

"Es un grupo excelente, siempre tuvieron la mejor predisposición. Por lo menos cuando me tocó estar. No es lindo tener un cruce con Messi, que tampoco fue de mala manera. Fui fuerte a una jugada que se podría haber evitado".

"Le pedí disculpas y quedó ahí no más. Me dijo que no pasaba nada y yo me tranquilicé. Me sirve de experiencia para lo que viene y si vuelvo a estar ahí", agregó el de Independiente.

A pesar de no estar presente en los últimos llamados, Bustos trabaja para volver a ser tomado en cuenta y tiene la esperanza que así sea.

"Uno como jugador quiere estar y ser parte del proceso. Cuando a uno no le toca es frustrante, pero hay que seguir adelante. Hay que buscar la mejor versión para ser nuevamente citado. No me tiro abajo, no me cuestiono nada. Quiero seguir haciendo las cosas bien para que me llamen", finalizó.

