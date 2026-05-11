Mariano Soso, exentrenador de Sporting Cristal, tomó las riendas del club Defensa y Justicia a mediados de 2025 e incluyó en su comando técnico a uno de los referentes del último tiempo de la institución bajopontina, Jorge Cazulo. Ambos compitieron, desde entonces, en la exigente Liga Profesional Argentina.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el fin de la relación laboral entre ambas partes pues, pese a que desde la directiva del ‘Halcón’ tenía la intención de continuar con el trabajo conjunto, fue el entrenador argentino quien decidió que todo termine, tras quedar fuera de los octavos de final del Torneo Apertura.

“Como es de público conocimiento, nuestro presidente Diego Lemme había manifestado recientemente la voluntad del club de sostener y acompañar el proceso de trabajo encabezado por Mariano Soso, en línea con los valores institucionales que históricamente caracterizan a Defensa y Justicia: el respeto por los proyectos, los tiempos de construcción y la continuidad de los procesos deportivos”, se lee en el documento.

“Sin embargo, luego de distintas conversaciones mantenidas en los últimos días, el Director Técnico comunicó su decisión de no continuar al frente del plantel profesional”, añade.

En esa línea, el club de la ciudad de Florencio Varela expresó su agradecimiento por el trabajo tanto de Soso como de su comando técnico durante este tiempo, destacando su dedicación y profesionalismo. Además, le deseó el mayor de los éxitos en los próximos proyectos que enfrente.

“Valoramos profundamente el compromiso asumido desde el primer día, así como el respeto demostrado hacia nuestra institución, nuestros jugadores y toda la familia de Defensa y Justicia”, finaliza el comunicado.

Ambos fueron campeones nacionales en la Liga 1 2016 con Sporting Cristal. (Foto: Depor)

Finalmente, informó que analizarán los pasos a seguir para la designación del nuevo comando técnico que estará al mando del primer equipo para el siguiente torneo.

Como se recuerda, Defensa y Justicia se quedó a dos puntos de la zona de clasificación a los octavos de final. En su último encuentro, cayó goleado 4-0 frente a Boca Juniors. En aquel encuentro se les vio a Soso junto a Cazulo bastante fastidiados y decepcionados con el resultado.

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