Pese a la derrota frente a Palmeiras, Sporting Cristal se juega la vida en las últimas jornadas de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras un inicio con altibajos, el cuadro de Zé Ricardo ha logrado mantenerse con vida en una serie sumamente competitiva frente a potencias como Palmeiras y Junior. La clasificación a los octavos de final no solo representa un éxito deportivo, sino una inyección económica vital para las arcas del club bajopontino. Con la calculadora en mano, el equipo peruano depende de sí mismo para romper la racha y meterse nuevamente en la élite del fútbol sudamericano. Un triunfo en la siguiente fecha podría cambiar drásticamente el panorama de un grupo que hoy se encuentra al rojo vivo.

La situación actual coloca a Sporting Cristal en el tercer lugar de su grupo, a solo dos puntos del segundo puesto que otorga el acceso directo. Para clasificar sin depender de resultados ajenos, los rimenses están obligados a sumar al menos cuatro de los seis puntos que restan en disputa.

Una victoria en el próximo compromiso será el primer paso innegociable para mantener vivas las aspiraciones de avanzar en el certamen continental. El duelo en Barranquilla ante el conjunto colombiano se perfila como una auténtica final donde el margen de error ha desaparecido por completo, más aún sabiendo que Junior está en el último puesto.

Pero sin salir con una confianza excesiva, después del 2-0 que lograron conseguir como locales en el Estadio Alejandro Villanueva. Este compromiso se va a disputar el próximo miércoles 20 de mayo desde las 9:00 p.m. en el Estadio Romelio Martínez en Colombia.

Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla. (Paloma del Solar / @photo.gec)

En caso de empatar su siguiente encuentro, el panorama se tornaría gris y obligaría a los celestes a buscar un triunfo frente a Cerro Porteño, que es justamente el equipo que se encuentra por encima de ellos en la tabla, por solo un punto de diferencia. Por lo que necesitan sí o sí vencer a dicho rival directo el próximo 28 de mayo.

Otro escenario contempla que Sporting Cristal avance sumando únicamente tres puntos, siempre y cuando Junior no logre vencer a Palmeiras en la jornada de cierre. La dependencia de resultados externos suele ser un camino peligroso, pero la paridad del grupo permite soñar con combinaciones favorables.

Cabe resaltar que en caso de que haya un empate de puntos, el primer criterio a definir el desempate no sería la diferencia de goles, si no el resultado que quedó en el duelo directo. Es decir que, si Cerro Porteño y los ‘rimenses’ igualan en puntos, el equipo que quedaría segundo sería Sporting Cristal siempre y cuando vuelva a ganar o empatar en el compromiso final, ya que el primero fue triunfo ‘celeste’.

Sporting Cristal perdió ante Palmeiras y cedió el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Actualmente, el conjunto rimense posee una diferencia de goles que los obliga no solo a ganar, sino a intentar hacerlo por una ventaja considerable, pues tiene 0, con 4 a favor y 4 en contra. En el fútbol internacional, un solo tanto puede definir el pase a octavos o el consuelo de caer a la Copa Sudamericana. Por ello, la intensidad en ambas áreas será el factor que determine el éxito o fracaso del proyecto 2026.

El estado físico de piezas claves como Miguel Araujo o Yoshimar Yotún será determinante para sostener la intensidad defensiva necesaria en estos 180 minutos finales. Sin su capitán en plenitud, el comando técnico deberá replantear la zaga para contener a los veloces atacantes que caracterizan a los rivales del grupo.

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