Racing Club vs. Vélez Sarsfield juegan este domingo en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 18 de la Superliga Argentina 2018. El partido, que está programado para las 21:30 (hora argentina y 19:30 hora peruana), será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio argentino a través de la señal de FOX Sports Premium. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir el minuto a minuto ONLINE más completo de uno de los mejores partido de la jornada.



Aunque se encuentra alejado del líder Boca Juniors con apenas 28 puntos en la séptima posición de la tabla de clasificación, Racing Club sueña acabar en el puesto más alto posible. De momento, el equipo de Avellaneda atraviesa por una espectacular racha que incluye su participación en la Copa Libertadores 2018.

País Hora Perú 19:30 México 18:30 Argentina 21:30 Colombia 19:30 Ecuador 19:30

Para el partido ante Vélez Sarsfield, Racing Club llega con cuatro victorias consecutivas (Huracán, Olimpo, Lanús y Godoy Cruz) en la Superliga Argentina 2018 y un gran triunfo en su debut copero ante Cruzeiro. Y el gran artífice de este momento, en parte, es por el goleador de moda en el torneo gaucho, Lautaro Martínez.



En la conferencia de prensa previa al choque ante Vélez Sarsfield, equipo del peruano Luis Abram (convocado para este duelo), Eduardo Coudet, técnico de Racing Club, adelantó que no hay bajas en su escuadra y que tiene la idea de repetir el mismo once que sacó un triunfazo ante los brasileños en Copa Libertadores.



"Vamos a llegar bien al partido del domingo. No tenemos ninguna baja". Y, sobre el próximo rival, explicó el técnico de la 'Academia': "Vélez es un equipo que mejoró mucho en los últimos partidos. Está agarrando la idea de su entrenador".



"Es muy bueno que el equipo no se resienta con los cambios. Necesitamos tener a todos en un nivel óptimo. La competencia interna es muy buena y eleva el nivel general", agregó el estratega de Racing Club antes del partido ante Vélez.



Racing Club vs. Vélez Sarsfield: alineaciones probables



Racing Club: Musso; Saravia, Donatti, Sigali, Soto; Nery Dominguez, Zaracho, Neri Cardozo, Centurión; Lautaro Martínez, Lisandro López



Vélez Sarsfield: Rigamonti; De La Fuente, Cubero, Abram, Cufré; Domínguez, Cáseres, Robertone; Mainero, Zárate y Vargas.