Hablar de Ricardo Centurión es referirse a uno de los jugadores más habilidosos de Argentina en estos últimos años. Lamentablemente, el delantero cometió errores en su vida, los mismos que le costaron la permanencia y el éxito en su carrera profesional. No obstante, este último jueves, ‘Centu’, como lo conocen en el país argentino, volvió a ser protagonista de un triste episodio luego de ser interceptado por la Policía de la Ciudad y dar positivo por cocaína. Sin duda unas imágenes que esfuman los recuerdos de aquel joven atacante que brillaba en el terreno de juego, incluso al que muchos apodaban como el ‘Neymar argentino’.

Este último altercado se vivió en la noche de este jueves 30 de noviembre. Centurión, al volante de su Merceden Benz, llamó la atención de los efectivos policiales, quienes se realizaban el respectivo patrullaje en las inmedicaciones del Complejo Habitacional Soldati.

Tras ser intervenido, los oficiales solicitaron su identificación, algo que terminó en un completo escándalo. Y es que luego de detenerse inicialmente ante el control, ‘Ricky’ se fue a la fuga. Pese a ello, fue intercepado en la calle Rabanal al 6200 y, posteriormente, dio positivo en el examen de narcóticos por presencia de cocaína.

El sentido de la vida

El reflejo de estos tristes episodios se reflejan en la niñez que vivió Ricardo Centurión. Como se conoce, el futbolista creció en Villa Luján, un asentamiento precario de Sarandí. Si bien pudo progresar en el fútbol, algo que le permitió comprarse un departamento, nunca dejó de pasar por el barrio.

No obstante, los escándalos truncaron su carrera en equipos como Racing y Boca Juniors. Lo criticaron demasiado y él respondió recluyéndose, juntando furia, sin hablar con nadie. Así pues, llegado el momento de desahogarse, empezó a declarar ante los medios y contar lo qué realmente estaba viviendo.

“En algún momento me cansé de la vida. No me soportaba a mí mismo. Tuve ataques de pánico. Sigo viviendo como en pandemia. Estoy solo”, mencionó Centurión en una entrevista con Marcelo Palacios de Radio La Red.

Ricardo Centurión vistiendo la camiseta de Boca Juniors. (Foto: EFE)

Eran incontables las veces que Ricardo Centurión desperdiciaba grandes oportunidades en su carrera. Tal y cómo lo hizo en Racing, Boca, Vélez, en su breve paso por Italia y México, los escándalos seguían junto a él. Aunque esa motivación, de la cual carecía, apareció previo al Mundial Rusia 2018.

Desilusión

Pese a los problemas personales, ‘Ricky’ nunca trasladó esto al terreno de juego. Siempre fue el diferente, ese número ‘10′ que todo equipo necesita para ganar un duelo importante. Por ello, no era una sorpresa que diferentes hinchas de la ‘Albiceleste’ pidan su convocatoria, algo que el futbolista sintió que estuvo cerca previo al Mundial de Rusia 2018.

“Sentí que estuve muy cerca de ir al Mundial de Rusia. Jorge (Sampaoli) me llamó para ir a Ezeiza y estuvimos como 40 minutos en una sala donde me explicó lo que quería de mi. Me dejó en claro que la chance estaba. Después de que me fui al cumple del Pipa Benedetto cuando quedamos afuera de la Copa Argentina algo pasó para que el tipo (por Sampaoli) diga que no. No sé si me bajó otra persona”, mencionó el delantero en una entrevista con presión Alta.

“Ese día salí muy positivo del Predio. Es más, pedí parar en una estación de servicio porque se me salía el corazón por la boca. Fue una desilusión. A veces uno se pregunta el porqué pero las respuestas no van a estar”, añadió.

Asimismo, para sorpresa de muchos, Ricardo Centurión reveló que también le pidieron información sobre su futura vestimenta oficial, algo que lo ilusionó por completo. “Hasta me pidieron las medidas para hacerme el traje. Ya estaba en el vestuario, je. Sampaoli me remarcó que vea la posición en que él hacía jugar en Chile. Me decía que no había muchos jugadores en mi posición que rompan el molde. Tenía un poco de debilidad por mi”, señaló.

El mayor golpe de su vida

Los problemas nunca se alejaron de la vida de ‘Centu’ e incluso parecía que lo estuviese persiguiendo una maldición. Poco a poco fue perdiendo a sus seres queridos. A la muerte de su papá, se le sumó la de su mejor amigo. “Murió en mis brazos”, señaló. No obstante, el destino le tenía preparado otra cachetada, de esas que dejan marca en la vida.

El 29 de marzo de 2020, Melody Pasini, quizás el amor de su vida, falleció y dejó una herida en ‘Ricky’. La fémina tuvo un paro cardiorespiratorio mientras manejaba. Ambos habían pasado la pandemia y se había convertido en un gran apoyo, la misma que lo llenaba de motivación para retomar su carrera.

Ricardo Centurión y Melody Pasini. (Foto: instagram)

Como si fuera poco, esta pérdida se da dos semanas después del fallecimiento de su abuela, persona que no tenía la misma que él pero que hizo la tarea de mamá, dándole educación y un hogar durante su complicada niñez.

Una carrera llena de escándalos

Entre los incidentes más notorios se encuentra un suceso en septiembre de 2016, cuando el delantero embistió con su BMW a tres autos a la salida de una discoteca y posteriormente se dio a la fuga. Un mes después, fotos en las redes sociales mostraron a Centurión desnudo en una concentración de Boca, generando controversia.

A lo largo de 2017, el futbolista continuó sumando polémicas, desde discusiones en un hotel de Mar del Plata hasta denuncias por violencia de género presentadas por su exnovia, Melina Tozzi. En julio de ese mismo año, provocó controversia en las redes sociales al publicar una imagen con un arma de juguete y expresiones ofensivas.

Ricardo Centurión posando con un arma de juguete. (Foto: Twitter)

En 2018, se negó a realizar un test de alcoholemia durante un control policial en Lanús e intentó sobornar a los agentes, resultando en el secuestro de su automóvil.





