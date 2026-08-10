Thiago Almada ya tiene todo listo para comenzar una nueva etapa en su carrera. El mediocampista argentino fue oficializado como nuevo jugador de River Plate y firmó contrato hasta diciembre de 2030. Tras su paso por el Atlético de Madrid, el seleccionado argentino espera sumar más minutos y recuperar el nivel que lo llevó a dar el salto al fútbol europeo.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar regresa al fútbol de su país después de su experiencia en Europa. Su llegada se concretó tras su salida del Atlético de Madrid, donde disputó 40 partidos y marcó cuatro goles.

Almada no ocultó su felicidad por convertirse en jugador de River Plate. “Estoy cumpliendo un sueño”, expresó el futbolista durante su presentación, dejando claro lo especial que resulta este nuevo desafío en su carrera.

El volante ofensivo también aseguró que espera responder al cariño recibido por los hinchas millonarios. “Espero poder darle muchas alegrías a la gente”, manifestó, ilusionado con lo que pueda conseguir durante su etapa en el Monumental.

Su incorporación representa además una de las grandes apuestas de River para esta temporada. Almada llega con experiencia internacional, recorrido europeo y el respaldo de haber formado parte de la selección argentina campeona del mundo.

Ahora, una de las principales preguntas pasa por su esperado debut. El futbolista lleva alrededor de un mes sin competencia oficial y, por ese motivo, no sería considerado para el próximo compromiso de River por la Copa Sudamericana.

La idea es que Almada pueda sumar minutos progresivamente y tener su estreno en los próximos partidos. Una de las posibilidades apunta al duelo frente a Argentinos Juniors o a la revancha internacional, dependiendo de su evolución física.

Con su llegada confirmada y un contrato que lo vincula con River hasta finales de 2030, Almada inicia ahora el reto de convertirse en una de las principales figuras del equipo. El campeón del mundo ya está en Argentina y espera comenzar a escribir su historia con la camiseta millonaria.

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