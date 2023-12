¡'Los Millonarios’ espera a su rival! River se encuentra clasificado para las semifinales de la Copa de Liga Argentina después de vencer por 2-1 a Belgrano en un emocionante partido este domingo 3 de diciembre. Su próximo rival en las semifinales será contra Rosario Central que viene de derrotar desde los doce pasos a Racing Club y ahora busca su boleto a la gran final argentina. Asimismo, Platense y Godoy Cruz ya están clasificados y disputarán un partido con pronóstico reservado para determinar uno de los finalistas. Si deseas conocer contra quién medirá River, cuándo y por dónde verlo, lee la siguiente nota de Depor.

El domingo, River Plate logró una victoria por 2-1 sobre Belgrano en Córdoba y ahora se enfrentará en la semifinales contra Rosario Central que fue vencedor 7-6 vía a penales contra Racing en los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. Los ‘Millonarios’, a pesar de un primer tiempo con pocas oportunidades, la segunda mitad compensó con una intensa acción en ambas áreas.





Salomón Rondón abrió el marcador con un cabezazo a los 16 minutos, pero a 10 del final, Lucas Passerini, destacado en su rendimiento, igualó 1-1 con otro potente cabezazo. Aunque el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, en el tercer minuto de tiempo añadido, Enzo Díaz protagonizó un desborde y un centro atrás perfecto, seguido de una excelente definición de Facundo Colidio, quien marcó el 2-1 definitivo.

Facundo Colidio, el hombre que le dio el triunfo a River y el grito de gol a todos lo hinchas blanquirojos, destacó la importancia de la victoria y su primer gol en el club. “Por algo decidí venir a este club, estoy muy contento porque es un grupo excelente. Me voy a seguir entrenando, llegó el gol y el desahogo. Internamente, un delantero quiere hacer goles. Cuando no se puede marcar, hay que seguir insistiendo, hoy llegó y estoy muy contento”, comentó el jugador que estuvo emocionado tras la victoria.





¿Cuándo juegan River vs. Rosario Central por las semifinales?

Sin confirmación oficial por parte de la AFA, las semifinales se celebrarán el domingo 10 de diciembre. Uno de los encuentros se realizará en el estadio Padre Martearena de Salta, mientras que el otro tendrá lugar en el Mario Kempes de Córdoba. Es decir, el partido entre River y Rosario Central se llevará este domingo 10 de diciembre, y a partir de ese enfrentamiento se determinará a uno de los finalista de la Copa de Liga Argentina.

¿A qué hora juegan River vs. Rosario Central por las semifinales de la Copa de Liga Argentina?

El horario del encuentro aún no está confirmado. En los próximos días, la AFA emitirá públicamente el horario del partido entre River y Rosario Central por las semifinales de la Copa de la Liga Argentina. Recuerda que Depor te brindará todos los detalles del encuentro. ¡No te lo pierdas!

¿Dónde ver River vs. Rosario Central por la Copa de Liga Argentina?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre River vs. Rosario Central, puedes ver el partido a través de TNT, ESPN y STAR Plus. Si te encuentras en Perú, Colombia, Ecuador, Chile y otros países de Sudamérica, podrás sintonizarlos y presenciar un emocionante encuentro. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Equipos clasificados a las semifinales de la Copa de la Liga Argentina 2023

Platense vs. Godoy Cruz

River vs. Rosario Central

¿Cómo es el formato de semifinales y final de la Copa LPF?

Las semifinales, programadas para la semana del 10 de diciembre, serán disputadas en estadio neutral. La final está programada para el 17 de diciembre y de la misma forma se llevará a cabo en un campo neutral. En caso de empate en las semifinales, la resolución se llevará a cabo mediante una definición por penales. Además, la final contará con tiempo suplementario, compuesto por dos etapas de 15 minutos cada una. Si después de este tiempo no se determina un ganador, la definición procederá mediante una tanda de penales.

Ahora, el equipo que salga victorioso en la final se enfrentará a River en el Trofeo de Campeones. Es necesario precisar que en el caso de que River se consagre campeón nuevamente, el rival en el Trofeo de Campeones se decidirá a través de un partido entre los dos segundos clasificados de cada torneo.





