River vs. Rosario Central juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 5 de octubre, en el choque válido por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Gigante de Arroyito, donde los dirigidos por Miguel Ángel Ruso esperan hacer respetar su localía ante su gente. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Este mano a mano es uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que ambos son de los mejores en el ámbito local, bien posicionados en el actual Clausura, pero también en la Tabla Anual que otorga clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana.

Además, el partido tendrá el condimento especial de tener en cancha a cuatro campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Franco Armani por el lado de River y Angel Di María por el de Rosario Central.

El Canalla está quinto en la zona B con 15 puntos, producto de tres victorias y seis derrotas. En la última jornada derrotó a Gimnasia de La Plata por 3 a 0 como visitante por los goles de Alejo Véliz, Enzo Giménez y Di María.

El Millonario, por su parte, cayó en su cancha por 2 a 1 ante Deportivo Riestra y se fue silbado completando una semana esquiva, en la que fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras.

Sin embargo, este jueves dio en la talla (también en el Gigante de Arroyito) y por Copa Argentina eliminó a Racing por 1 a 0 para meterse en la llave de los cuatro mejores. Está tercero en el Grupo B de este Clausura, con 18 puntos producto de cinco victorias, tres empates y dos caídas.

¿A qué hora juegan River vs. Rosario Central?

River vs. Rosario Central está programado para este domingo 5 de octubre desde las 7:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 8:15 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del lunes 6.

¿En qué canales ver River vs. Rosario Central?

River vs. Rosario Central se disputará en el Giganto de Aroyito, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de las opciones de streaming en plataformas como Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. En suelo argentino también se podrá ver por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

