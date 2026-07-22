Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino. La justicia de Estados Unidos incautó los teléfonos celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y de otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras que involucran a la entidad. La medida fue ejecutada antes del regreso de la delegación argentina tras la final del Mundial 2026 y representa un nuevo avance en el proceso judicial.

Además del secuestro de los dispositivos móviles, Tapia y los demás directivos fueron citados a declarar el próximo 30 de julio ante las autoridades estadounidenses, que buscan esclarecer el manejo de fondos y diversas operaciones económicas realizadas por la AFA a través del sistema financiero de ese país.

La investigación gira en torno a presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros que habrían sido canalizados mediante la empresa TourProdEnter LLC, con sede en Florida, encargada de gestionar operaciones comerciales de la AFA en Estados Unidos. Los investigadores analizan transferencias millonarias cuyo destino y justificación económica todavía son materia de revisión.

Según la documentación que forma parte del expediente, por las cuentas vinculadas a la empresa habrían circulado alrededor de 260 millones de dólares, aunque una parte importante de esos fondos habría terminado en compañías y beneficiarios cuya actividad no estaría claramente justificada, lo que despertó las sospechas de las autoridades federales.

El caso no es el único frente judicial que enfrenta Claudio Tapia. En Argentina, el presidente de la AFA también ha sido mencionado en distintas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y tributarias, además de mantener diversos conflictos institucionales durante los últimos años. Aunque ninguna de esas causas ha derivado en una condena firme, su gestión ha estado bajo constante escrutinio.

Horas después de que trascendiera la información, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial rechazando las versiones difundidas sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La entidad aseguró que el documento judicial “no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero Pablo Toviggino”, sino que corresponde a un requerimiento efectuado a un tercero para que comparezca ante un Gran Jurado y entregue documentación vinculada con distintas personas, entre ellas autoridades de la asociación.

Asimismo, la AFA calificó como “absolutamente falso” que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la justicia de Estados Unidos o que se les hayan incautado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. En el comunicado también se precisa que el documento “no dispone ninguna medida personal” contra ambos dirigentes, no ordena su comparecencia y tampoco contempla el secuestro de bienes de su propiedad.

TE PUEDE INTERESAR