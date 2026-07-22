Sporting Cristal venció por 1-0 a Deportivo Garcilaso en su estreno en el Torneo Clausura, comenzando así un camino en donde buscará corregir los errores cometidos en el primer semestre parar meterse en la pelea por el título nacional. Sin embargo, los rimenses también tienen la Copa Sudamericana de por medio, por lo que tendrán que ajustar las cargas para salir airosos de la seguidilla de encuentros que se les vienen.

En medio de esto, y con el partido frente RB Bragantino programado para hoy miércoles 22 de julio, en las últimas horas se confirmó el motivo por el que Roberto Mosquera no pudo contar con uno de sus fichajes para el duelo frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo: Juan Manuel Cuesta. Según el parte médico difundido por los celestes, el colombiano sufrió una molestia en el empeine del pie derecho durante su participación en la Copa de la Liga 1.

Esto se dio en el compromiso por los octavos de final, donde Sporting Cristal venció por 5-4 a Bentín Tacna Heroica en tanda de penales, luego del 1-1 en el tiempo regular. “El futbolista Juan Manuel Cuesta continúa con su recuperación tras el golpe sufrido en el empeine del pie derecho durante el partido frente a EGB Tacna Heroica”, se lee en el comunicado presentado por el club.

Juan Manuel Cuesta llegó como uno de los fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. (Foto: Sporting Cristal)

En ese sentido, está de más decir que Juan Manuel Cuesta no estará disponible para enfrentar a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, pero se espera que evolucione de manera positiva durante los próximos días. Si su fase de recuperación responde como esperan en el comando técnico, es posible que tenga minutos el sábado contra Melgar.

“Los estudios realizados descartaron lesiones óseas, musculares y tendinosas. Si bien su evolución ha sido favorable, aún presenta dolor en la zona afectada, lo que limita por el momento su participación en los entrenamientos. El jugador continúa con tratamiento médico y su regreso a las prácticas y a la competencia dependerá de su evolución en los próximos días”, sentenciaron.

Juan Manuel Cuesta llegó a ‘SC’ como uno de los refuerzos para el Torneo Clausura junto a Hernán Barcos y Michael Hoyos, por lo que en la interna esperan que pueda estar al 100% para ser una pieza importante dentro del esquema de Roberto Mosquera. Por ahora el entrenador nacional tendrá que prescindir de sus servicios, pero con la expectativa de tenerlo de nuevo contra Melgar o, en su defecto, en el partido de vuelta frente a RB Bragantino.

Sporting Cristal arrancó el Torneo Clausura con una victoria por 1-0 sobre Deportivo Garcilaso. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal volverá a tener actividad hoy cuando reciba a RB Bragantino, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho compromiso está programado para este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión de streaming en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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