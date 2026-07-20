Para nadie era un secreto que con el correr de los partidos, Felipe Vizeu empezó a perder el poco crédito que tenía en Sporting Cristal, especialmente por sus goles fallados en el cierre de la temporada 2025 y en los partidos claves de la campaña en curso. Así pues, solo era cuestión de tiempo para que el área deportiva le comunicara la decisión de prescindir de sus servicios.

No obstante, no era algo sencillo de resolver, pues todavía tenía contrato vigente hasta diciembre de este año. En ese sentido, por más que el club le hizo saber que no iba a entrar en la consideración de Roberto Mosquera para afrontar el Torneo Clausura, el brasileño sentó su posición y no llegó a un acuerdo con el club desde lo económico.

De esta manera, después de una negociación que duró más de lo esperado, finalmente este lunes 20 de julio se hizo oficial su salida del conjunto bajopontino. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, ‘SC’ anunció que resolvieron el vínculo de mutuo acuerdo.

“El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que por mutuo acuerdo, se ha resuelto el vínculo laboral con el futbolista Felipe Vizeu. Agradecemos a Felipe por estos meses defendiendo nuestros colores, por su profesionalismo y entrega, y le deseamos éxitos en su futuro profesional”, se lee en el comunicado.

Felipe Vizeu quedó como agente libre. (Foto: Getty Images)

Con esta desvinculación, Sporting Cristal liberó un cupo de extranjero y no tendrá inconvenientes para inscribir al colombiano Juan Manuel Cuesta, quien no pudo debutar en la fecha 1 del Torneo Clausura por este asunto, además de arrastrar problemas físicos.

Felipe Vizeu deja el combinado cervecero habiendo marcado seis goles en los 20 partidos que jugó entre Liga 1 y Copa Libertadores durante el 2026. Asimismo, si revisamos sus registros desde el 2025, se marcha de ‘SC’ con ocho anotaciones en 29 encuentros disputados. Por ahora no sé conoce cuál será su próximos destino.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a RB Bragantino, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho compromiso está programado para este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión de streaming en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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