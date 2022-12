Ha sido una experiencia inolvidable ver campeonar a la selección argentina junto a los ganadores del Mundial México 86…

El hecho de estar junto a mis compañeros como el “Checho” Batista, Giusti, el “Chino” Tapia, el “Bocha”, también los campeones del 78 como el “Pato” Fillol, Bertoni, el “Conejo” Tarantini, entre otros. Venimos a Qatar por una invitación de la AFA. Cuando salí de Argentina sabía que este equipo iba a dar mucho. Este equipo se parece mucho al campeón de México del 86, más por los jugadores en la mitad de la cancha. Gracias a Dios no me equivoqué.

Fue la Copa del Mundo de Lionel Messi. Consiguió el título que le faltaba en la historia de Argentina, de los Mundiales…

Siempre dije que Argentina tenía muchas posibilidades de ser campeón del mundo por Leo Messi, pero si no lo hacía tampoco le hubiese debido nada a nadie. Cada vez que juega nos deleita. Gracias a Dios pudo lograr algo que venía buscando hace tiempo. Lograr este campeonato en el fin de su carrera en la selección. Yo no tengo dudas que es el más importante de todos, nos dejó a todos bien parados, a nuestra bandera, que tanto amamos.

¿Por qué la semejanza con la selección campeona del mundo de México 86?

Por la entrega, el orgullo y respeto que tenían a la Argentina. A mí me decían que mi juego se parece al de Enzo Fernández, y mucho más me alegré cuando él se enteró de eso. Por su valentía, despliegue y manejo para jugar a la pelota. Me puso muy feliz. Lo hecho por Enzo Fernández y cada uno de los futbolistas que le tocó defender la camiseta con el corazón.

Diego Maradona estuvo a través de una jugada, un gol, una banderola, un cántico, una camiseta, y muchas cosas más, en Qatar…

A mí me preguntan si extraño a Diego Maradona y les digo que no, ya que estoy todos los días con él. Está conmigo y con el resto de los jugadores de fútbol. Yo no conozco a ningún argentino más argentino que Diego Maradona. Además, a ningún futbolista que defienda tanto a los jugadores de fútbol como lo hizo él.

Héctor Enrique fue uno de los mejores amigos de Diego Armando Maradona. (Foto: Instagram).

Se multiplicaron los hinchas argentinos en todo el mundo. La canción: “Los muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar”, se volvió un himno en Qatar…

Todo ha sido impresionante. El ver a personas de otros países alentando a la selección, luciendo los colores celeste y blanco, o con el apellido de Lionel Messi, te llena el alma. Eso deja bien en alto al deportista argentino en todo el mundo. Yo le decía a Bertoni, al “Chino” Tapia, al “Checho” Batista, que a nosotros nos jerarquiza este campeonato argentino. Nosotros siempre estamos agradecidos por el cariño y respeto que nos tienen, pero esto ahora nos jerarquiza mucho más por cada uno de los jugadores.

Compartió cancha y fue campeón del mundo con Diego Maradona, pero también dirigió a Lionel Messi, cuando fue asistente del “Pelusa” en la selección argentina que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010…

Tuve la suerte de jugar a la pelota al lado de un genio como Diego Maradona con la camiseta de la selección y ser parte de su cuerpo técnico para tener a Leo Messi en el equipo. Lamentablemente en aquel Mundial no se nos pudo dar, con un Messi que rindió, pero que increíblemente no pudo anotar un gol. Ahora miremos el presente, este momento, y se dio algo que Leo buscaba. Como decían Carlos Salvador Bilardo y Diego Maradona: respetaron el vestuario y defendieron la camiseta con el corazón. Eso es un ejemplo para los que vienen desde abajo, quienes buscarán ponerse la camiseta de la selección. No sé si para jugar un Mundial, pero es el motivo de orgullo para uno. Yo tengo un hijo que es futbolista, tiene 21 años, juega en Banfield, y ojalá tenga la suerte de verlo vistiendo la celeste y blanca, obviamente si es en un Mundial sería mucho mejor.

¿Qué le sumó Lionel Messi a su personalidad en la Copa del Mundo?

Personalidad es lo que le sobra. ¿Quién juega a la pelota como él? Yo prefiero que juegue a que hable mucho. Lo que hizo Messi en toda su carrera. Ahora siendo más grande es líder, el mejor, como Diego. No es comparar. Como Maradona no hubo ni habrá ninguno. Messi no está tan lejos.

¿Qué sintió al ver la imagen de Carlos Bilardo viendo a la Argentina nuevamente campeona del mundo?

Me llenó el alma. No solo a mí, sino a cada uno de mis compañeros. Al pueblo argentino que ama a Bilardo. Aparte de ser nuestro técnico, fue como nuestro papá. Siempre le desearemos lo mejor. En mi casa, por ejemplo, cuando termina el Mundial, donde fuimos campeones del mundo (86′), yo voy al control antidoping y él (Bilardo) me estaba esperando en la puerta del vestuario, creo que fue la única vez que nos dimos un abrazo. Ambos somos parcos, y tímidos, pero le agradecí por convocarme, esto se lo debo a usted, Carlos, le dije. Lagrimeamos un poco. Así que me puso contento ver a Carlos Bilardo viendo como Lionel Messi alzaba la copa del mundo.

Lionel Scaloni fue un técnico que soportó las críticas, arropó a sus jugadores y retribuyó al meterse en la historia de los Mundiales junto al “Flaco” Menotti y Carlos Bilardo…

Cuando decían que no tenía experiencia, al igual que su cuerpo técnico, fui uno de los que más defendían el trabajo de Lionel Scaloni. Experiencia es lo que le sobra, ya que sabe lo que es defender un vestuario de selección. Sabe lo que es la camiseta de la selección, lo que significa jugar un Mundial. Lo han vivido. Además, hizo el recambio necesario y nunca le tembló el pulso de nada. Hizo las cosas bien, ya no ganas haciendo las cosas mal, sí poniendo a los mejores. Rodearon muy bien a Messi, de no poner tantos delanteros, sí con buen manejo de pelota, con buen despliegue físico, y no abusar del pase a Leo. Hablé mucho de eso con Leo Paredes, quien lo tuve en la Sub15. Yo le decía que no siempre se la daba a Maradona, y él tampoco debe hacerlo con Messi, sino dejarlo mano a mano, que es donde líquida. Después, tenemos un mediocampo impresionante. El hijo del “Colo” Mac Allister, muy bueno, fue espectacular. Juega muy claro, manejó los tiempos. Di María por izquierda, De Paul, todos estuvieron a la altura. Se complicó, pero el rival (Francia) también juega. Se despertó Mbappé, un monstruo del fútbol, y emparejó las cosas, pero teníamos al campeón que jugó mejor que el resto.

La frialdad de Messi para ejecutar el penal, la ataja de “Dibu” Martínez y el cierre de Gonzalo Montiel, quien enmendó su error al tener el coraje de patear el último remate de Argentina…

Son jugadores con mucha personalidad, y eso la transmite Lionel Messi. Nosotros teníamos a Diego Maradona. Además, teníamos un técnico a la altura de la selección, del Mundial, que era Carlos Bilardo. Acá tuvieron un técnico a la altura de la selección que era Lionel Scaloni. No se podía fallar. Por eso vine a Qatar, ya me quiero ir corriendo a la Argentina. Agradezco lo bueno que fueron con nosotros, pero sigo contento por el título y lo que hicieron los muchachos, pues le hará muy bien al pueblo argentino. Yo tuve la suerte de ser campeón del mundo, y es algo maravilloso, y hoy los disfrutan estos muchachos.

