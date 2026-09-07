La Selección Argentina comienza oficialmente una nueva etapa. Luego del retiro de Lionel Messi del combinado nacional, la ‘Albiceleste’ se prepara para afrontar sus primeros compromisos sin la presencia de su histórico capitán, quien cerró su ciclo internacional después del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a tener actividad durante las próximas fechas FIFA y ya trabaja en la planificación de sus siguientes amistosos. La particularidad estará en que serán los primeros encuentros de Argentina sin el ‘10’, por lo que también servirán para comenzar a darle protagonismo a una nueva generación de referentes.

Uno de los nombres que podría asumir mayor responsabilidad es Julián Álvarez, acompañado por jugadores como Lautaro Martínez, Cristian Romero y Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El objetivo será mantener la competitividad de un equipo que viene de disputar la final del Mundial 2026.

Uno de los rivales que aparece en el horizonte es Burkina Faso. El seleccionado africano enfrentaría a la ‘Albiceleste’ el próximo 3 de octubre en Buenos Aires, aunque algunos detalles del encuentro todavía estaban pendientes de confirmación oficial.

Burkina Faso no es una de las selecciones históricas del continente, pero llega con números que llaman la atención. Actualmente ocupa el puesto 62 del ranking FIFA y, entre 2025 y 2026, disputó 17 encuentros, con 11 victorias, un empate y cinco derrotas.

El posible duelo ante los africanos mantendría, además, una tendencia reciente de Argentina. Durante 2026, la ‘Albiceleste’ ya enfrentó a Mauritania y Zambia en amistosos disputados antes de la Copa del Mundo, consiguiendo victorias en ambos compromisos.

La agenda también contempla más partidos para los meses siguientes, mientras la Asociación del Fútbol Argentino termina de definir los detalles de la planificación. Estos encuentros serán importantes para que Scaloni pruebe alternativas y determine quiénes pueden convertirse en los nuevos líderes del equipo.

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