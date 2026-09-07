Después de un fin de semana con mucho fútbol, la tabla de posiciones del Torneo Clausura no cambió de líder y por el momento Deportivo Garcilaso sigue en la punta con 19 puntos, perseguido por Universitario de Deportes que sumó 17 y Alianza Atlético que llegó a 16 unidades. En ese marco, dentro de unos días comenzará la fecha 9 de este segundo certamen de la temporada con un plato fuerte que paralizará a los amantes del fútbol peruano: la ‘U’ visitará a Alianza Lima en Matute, en una edición más del clásico de la Liga 1.

Esta novena jornada comenzará el viernes 11 de septiembre en el Estadio Héroes de San Ramón, donde UTC recibirá a Juan Pablo II College desde las 3:00 p.m. Horas más tarde, desde las 7:00 p.m., Cusco FC hará de local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega cuando enfrente a Melgar; ambos equipos llegan de ganar en la fecha pasada, por lo que se espera un buen encuentro en la ciudad imperial.

El sábado 12 tendremos cuatro compromisos. El primero de ellos arrancará a las 10:30 a.m. en Andahuaylas, entre Los Chankas y FC Cajamarca. Después, a la 1:00 p.m. Comerciantes Unidos enfrentará a Sport Huancayo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Luego, desde las 3:15 p.m., CD Moquegua chocará con Sporting Cristal en el Estadio 25 de Noviembre.

El plato fuerte de la jornada sabatina se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes desde las 8:00 p.m. Ambos conjuntos no pudieron sumar de a tres en la pasada fecha 8: mientras los íntimos igualaron por 1-1 con Juan Pablo II College en Chongoyape, los cremas empataron por 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental.

Universitario venció por 1-0 a Alianza Lima en el clásico del Torneo Apertura. (Foto: Getty Images)

Los dirigidos por Héctor Cúper necesitan ganar en Matute para dar un golpe de autoridad en la lucha por el Torneo Clausura, además de sumar para presionar a Deportivo Garcilaso en la punta de la tabla de posiciones. Los de Pablo Guede, por su parte, no ganan hace tres encuentros y, si bien por ahora han asegurado los play-offs como ganadores del Apertura, quieren llevarse el segundo torneo para levantar el título sin la necesidad de disputar una final.

El domingo 13 se cerrará la jornada 9 con dos encuentros. Desde la 1:00 p.m. en el Estadio Miguel Grau del Callao, Sport Boys hará de local frente a Deportivo Garcilaso; los rosados también quieren seguir en la pugna después de perder ante Sport Huancayo, por lo que esperan dar el golpe contra el ‘Pedacito de Cielo’. Posteriormente, desde las 3:15 p.m. en el Estadio La Matanza, Atlético Grau enfrentará a Alianza Atlético.

Hay que recordar que el partido entre Cienciano y ADT, pactado para el domingo, fue reprogramado para el miércoles 23 de septiembre a las 3:00 p.m. en Tarma, debido a que el conjunto cusqueño está participando en la Copa Sudamericana y a mitad de semana recibirá a Montevideo City Torque de Uruguay, por la ida de los cuartos de final. Según el reglamento de la Liga 1, desde esta instancia los clubes peruanos pueden solicitar formalmente la postergación de sus duelos para dosificar esfuerzos.

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