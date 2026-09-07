El último domingo, cerrando la fecha 8 del Torneo Clausura, Melgar venció por 3-0 a ADT en el Estadio Monumental de la UNSA y sumó 14 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en la quinta casilla y quedando a cinco de Deportivo Garcilaso, líder con 19 unidades. Sin embargo, los futbolistas del ‘Dominó’ no se llevaron los reflectores luego de esta contundente goleada, pues los focos estuvieron en Miguel Rondelli tras un altercado con un periodista local en la conferencia de prensa.

Todo inició cuando el comunicador le preguntó acerca de la titularidad de Leonel González y por qué lo viene alineando por encima de Jesús Alcántar, quien ingresó en la etapa complementaria y marcó el 3-0 definitivo sobre los tarmeños. Esta consulta no le gustó nada a Rondelli, quien rápidamente evidenció su molestia a través de una respuesta en la que no se guardó nada.

En primera instancia, el argentino sentó su postura diciendo que a los periodistas les gustan más los futbolistas que tiene pocos minutos, que los que arrancan y juegan casi todos los partidos. En su intervención, le pidió al comunicador que haga el curso de director técnico, se postule para dirigir a un equipo y él se encargue de armar su plantel para que no tenga inconvenientes con la elección de los futbolistas. Esta respuesta, por supuesto, no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

“Con respecto a Jesús (Alcántar), a ustedes los jugadores que juegan dos minutos, les gusta más que los que juegan 80 minutos. Está bien. Es tu opinión, si te gusta más González, entonces haz tu curso de técnico, postulate a un equipo, incorpora a los jugadores que quieras y pon a los que más quieras porque si van a devalorar a un jugador durante 90 minutos y luego valoran a uno como Jesús que rindió muy bien, que es un pibe bárbaro, siempre tira para adelante y es el primero que entrena”, apuntó.

En esa misma línea, criticó que en la fecha pasada, tras el ingreso de Horacio Orzán, los periodistas se hayan enfocado en desacreditar a otro en su puesto como Kevin Minda, en lugar de valorar el retorno a los terrenos de juego del futbolista de 38 años. La postura de Rondelli fue clara: equivocado o no, la elección de los titulares pasa por su decisión porque para eso le pagan y es quien tiene que asumir las responsabilidades de lo que ocurra en el campo.

“Es súper positivo y tiene mucho futuro, pero yo elijo a Gonzalez. ¿Sabes qué pasa? Estoy harto. El partido pasado, entra Horacio (Orzán) y en lugar de alegrarnos porque entró a jugar, en cinco minutos hizo mucho más que Kevin (Minda) en toda su carrera futbolística. Dejen de hinchar. Si a ti te gusta decir que soy un inepto, bueno es tu opinión, pero no me hagas una pregunta donde yo elijo qué jugador arranque. Equivocado o no, es porque yo veo algo en ese jugador que me puede dar algo más para el equipo”, acotó.

Finalmente, el exentrenador de Cusco FC puso como ejemplo la situación que le tocó vivir a Bernardo Cuesta cuando le tocó ser suplente, hasta luego recuperar su titularidad. “En algún momento Bernardo no jugó y se calló la boca. Un montón de jugadores le tocaron salir y no dijeron nada. ¿Sabes lo que va a pasar? Dentro de tres o cuatro partidos Alcántar va a superar a González. Todos los que no están, para ustedes son mejores. Yo te contesto por tener respeto, pero no coincido”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de vencer por 3-0 a ADT, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 11 de septiembre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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