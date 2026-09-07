El último domingo, en medio del empate por 1-1 entre Alianza Lima y Juan Pablo II College en Chongoyape, una jugada puso en alerta a más de uno al minuto 83: en una disputa en el centro del campo con Juan Pablo Goicoechea, Nicolás Díaz tuvo una mala caída y su cabeza terminó impactando con el piso aparatosamente. El zaguero no pudo continuar en el terreno de juego y Pablo Guede tuvo que apurar el ingreso de Mateo Antoni por precaución.

Tras salir del campo, Díaz fue atendido por los médicos de Alianza Lima y luego de unos minutos fue trasladado a la clínica más cercana para que fuera atendido. Si bien las primeras imágenes no fueron muy alentadoras, pues se pudo observar que el chileno estaba muy afectado después de dicha caída, horas más tarde se conoció que se encuentra estable y sin ningún problema de gravedad, luego de haber sido sometido a los exámenes médicos correspondientes.

Al arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez horas más tarde, Nicolás Díaz declaró brevemente ante los medios de comunicación y explicó cuál es su situación, aclarando que está en óptimas condiciones para enfocarse de lleno en el clásico frente a Universitario de Deportes. “Fue un susto, me mareé y se me durmió la boca pero todo bien. Ahora ya mañana a pensar en el clásico”, apuntó.

Con esto queda claro que Pablo Guede no tendrá una baja en la zona defensiva para recibir a los cremas en el Estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro más que decisivo en la lucha por el Torneo Clausura. A diferencia de los otros partidos, en donde ‘Nico’ alineó como lateral por izquierda, frente a Juan Pablo II arrancó como zaguero en el lugar de Antoni y se espera que pueda repetir el plato contra los merengues.

Nicolás Díaz llegó a Alianza Lima como el único fichaje de mitad de temporada para afrontar el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)

Este será el primer clásico que afronte Nicolás Díaz desde su llegada al fútbol peruano a mitad de temporada, mientras que Guede se verá las caras con la ‘U’ por segunda oportunidad tras lo ocurrido en el Torneo Apertura. Recordemos que en el primer choque entre los compadres durante el primer semestre de la presente campaña, los cremas se impusieron por 1-0 en el Estadio Monumental, con gol de Martín Pérez Guedes.

La semana aún es larga y falta mucho para el sábado. Tanto Pablo Guede como Héctor Cúper trabajarán sus respectivas estrategias para el duelo de pizarras en Matute, donde el vencedor dará un paso importante en la lucha por el campeonato. Alianza Lima registra tres partidos sin ganar luego de este último empate con Juan Pablo II, por lo que hay una mayor obligación para no ceder más puntos en casa. ¿Los de Ate darán el golpe?

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Juan Pablo II, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR