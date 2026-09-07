El arbitraje peruano afrontará una importante renovación de cara a la temporada 2027. De acuerdo con la información difundida en el programa Al Límite, cerca del 80% de los árbitros FIFA que actualmente dirigen en la Liga 1 dejarán de contar con esta condición a partir del próximo año. La medida formaría parte de una evaluación sobre el desempeño de los jueces durante los últimos meses.

El cambio significaría una modificación importante en el grupo de árbitros que representa al Perú a nivel internacional. Actualmente, varios jueces cuentan con la categoría FIFA y tienen la posibilidad de ser considerados para competencias organizadas por CONMEBOL, por lo que su salida abrirá espacio para una nueva generación.

En ese escenario, árbitros que actualmente no cuentan con la insignia FIFA darán el salto en el 2027. Para conseguirlo, deberán reunir las condiciones establecidas y superar las evaluaciones correspondientes. Es decir, no se tratará de una designación automática, sino de un proceso en el que cada candidato tendrá que demostrar sus capacidades.

La posibilidad supone una oportunidad importante para aquellos jueces que vienen dirigiendo regularmente en la máxima categoría del fútbol peruano. Un buen rendimiento podría permitirles acceder a una distinción que, además de representar un reconocimiento profesional, les abriría las puertas a partidos internacionales.

La categoría FIFA tiene especial relevancia dentro de la carrera de un árbitro. Obtenerla permite formar parte del grupo de jueces elegibles para competencias internacionales, por lo que los cambios que se preparan podrían tener repercusión más allá de la Liga 1 y modificar la representación peruana en torneos de CONMEBOL.

Joel Alarcón es árbitro internacional desde el 2016. (Foto: GEC)

La renovación también llega después de una temporada en la que el arbitraje ha estado bajo la lupa en distintos momentos. Algunas actuaciones generaron críticas de clubes, jugadores y entrenadores, situación que habría sido tomada en cuenta dentro del análisis que determinará quiénes mantienen la categoría para el próximo año.

Ahora, la atención estará puesta en los nombres que podrían mantenerse y, sobre todo, en aquellos que tendrán la posibilidad de convertirse en nuevos árbitros FIFA. El proceso será clave para definir quiénes ocuparán las plazas disponibles y representarán al fútbol peruano fuera del país.

De concretarse esta renovación, 2027 marcará un antes y un después para el arbitraje de la Liga 1. Una nueva camada de jueces tendrá la posibilidad de asumir protagonismo, mientras los actuales árbitros FIFA deberán demostrar que cuentan con los argumentos necesarios para conservar una categoría que podría cambiar significativamente en los próximos meses.

Actualmente, estos son algunos de los árbitros FIFA que tiene la Liga 1 y que, dependiendo de la evaluación que se haga tras finalizar la temporada, podrían perder esa categoría en el 2027: Kevin Ortega, Joel Alarcón, Jordi Espinoza, Michael Espinoza, Augusto Menéndez, Edwin Ordóñez, entre otros.

Kevin Ortega es uno de los árbitros FIFA que tiene la Liga 1. (Foto: CONMEBOL)

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