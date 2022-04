Vía ESPN y TNT Sports: River vs. Talleres EN VIVO ONLINE por Liga Profesional Argentina.

Desde el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Talleres juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 20 de abril por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El partido, que no tendrá al defensor paraguayo Robert Rojas por lesión, arrancará a las 7 de la noche (hora argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por FOX Sports Premium y TNT Sports para Argentina, mientras que ESPN y STAR Plus será la señal encargada para Perú. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Tres victorias consecutivas de los ‘Millonarios’ para sumar 22 puntos y mantenerse como escoltas de Racing Club, con 24 unidades. Tras vencer a Banfield por 1-2, Marcelo Gallardo empleará la rotación para dar descanso a los habituales, pues la semana que viene hay Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Talleres por la Copa Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (21 de abril)

Así, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón, Julián Álvarez y Matías Suárez descansarían. Mientras que Jonathan Maidana, Elías Gómez, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero o Agustín Palavecino, José Paradela y Braian Romero entran en acción con River.

De su lado, Talleres quiere cortar la racha de tres derrotas seguidas: dos por el torneo local y una en Copa Libertadores. El equipo de Pedro Caixinha, último con cinco puntos, puede tener de vuelta en el equipo a Diego Valoyes, quien espera hasta el final para conocer si irá desde el arranque.

River Plate vs. Talleres: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Talleres puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Talleres por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Talleres deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Talleres: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Jonathan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Juan Fernando Quintero, Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino; José Paradela y Braian Romero.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Juan Méndez, Rodrigo Villagra; Matías Esquivel, Héctor Fértoli; Michael Santos y Federico Girotti.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Talleres por la Copa Liga Profesional?

