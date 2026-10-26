¿Tres ganadores del Balón de Oro? Error premia a Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé en simultáneo. (Foto: Getty Images)
¿Tres ganadores del Balón de Oro? Error premia a Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé en simultáneo. (Foto: Getty Images)

A pocas horas de la ceremonia del , un error generó numerosas preguntas entre los aficionados. La web oficial del premio publicó por equivocación tres artículos en los que se anunciaba a , y como ganadores del galardón. Las publicaciones aparecieron antes del anuncio oficial y fueron retiradas minutos después.

En desarrollo...

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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