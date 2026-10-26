A pocas horas de la ceremonia del Balón de Oro 2026, un error generó numerosas preguntas entre los aficionados. La web oficial del premio publicó por equivocación tres artículos en los que se anunciaba a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como ganadores del galardón. Las publicaciones aparecieron antes del anuncio oficial y fueron retiradas minutos después.
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