Christian Cueva pasa por sus horas más complicadas desde que llegó a Sao Paulo. El volante peruano no solo se demoró para unirse al inicio de la pretemporada, además pidió no ser considerado en el partido que el 'Tricolor' enfrentará a Mirasol.

"A los hinchas de Sao Paulo les digo que me gustaría aclarar mi ausencia ante Mirassol. Estoy tan comprometido con el club, que en el último partido no estaba programado para jugar y yo pedí jugar para ayudar a Sao Paulo. Esperaba jugar mañana para estar bien físicamente ante Corinthians, pero la comisión de técnica decidió mandarme al banco de suplentes. Entonces pensé que yo no era tan importante para este momento. Por eso pedí no viajar y analizar las propuestas que han llegado para mí. Estoy a disposición siempre para ayudar a este club, jugando", escribió el peruano en Instagram.



Pasaron solo unos minutos de su publicación y para sorpresa de muchos, esta desapareció. Al parecer, el Cueva se dio cuenta del problema en el que se había comprometido con el club y decidió eliminar el 'post' de sus redes sociales.



Como era de esperarse, las reacciones de los hinchas de Sao Paulo no fueron las mejores. Desaprobaron el comportamiento del peruano y poco después, Raí, directivo del Sao Paulo , criticó al futbolista nacional: "No está plenamente comprometido con el club", dijo.