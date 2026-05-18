Carlo Ancelotti ya definió a la lista de convocados de la selección de Brasil que competirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo mes. Existe gran expectativa por saber si finalmente Neymar será parte de la nómina en busca de su revancha, tras la eliminación en Qatar 2022.

La difusión de la lista está programada para las 4:00 p.m (hora de Brasilia), dos horas menos en territorio peruano, es decir a las 2:00 p.m. de este lunes 18 de mayo.

Cabe precisar que la transmisión del evento será a través de los canales oficiales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Además, toda y la más completa cobertura estará en la web de Depor.

Como se recuerda, Neymar forma parte de la pre-lista de 55 jugadores que se difundió hace pocas semanas.

En la última edición de Qatar 2022, Brasil quedó eliminado en la ronda de cuartos de final ante Croacia en tanda de penales. En el tiempo regular fue igualdad sin goles y empate a un gol por lado en tiempo suplementario. El gol de la ‘Canarinha fue anotado precisamente por el líder de esa selección, Neymar.

Neymar apareció con gran impacto en el fútbol mundial en la temporada 2009, con apenas 17 años cumplidos. En solo dos años como profesional conquistó el título de la Copa Libertadires con Santos FC.

Cabe mencionar que, desde que Ancelotti tomó las riendas del equipo masculino de Brasil, no citó para ningún encuentro amistoso a Neymar, aunque siempre destacó que estaba en la consideración y que sus actuaciones en el campo son las que determinarán su inclusión.

La selección de Brasil integra el Grupo C junto a los combinados nacionales de Marruecos, Haití y Escocia. Se espera que avance en primer lugar y tenga un enfrentamiento accesible en la ronda de los octavos de final.

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