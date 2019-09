Tras remate de Paolo: gol de Nico López ante Paranaense que provocó un 'terremoto' en el Beira Río [VIDEO]

El uruguayo Nicolás López ha marcado el gol del 1-1 entre Inter vs Paranaense por la final de la Copa de Brasil 2019. El delantero de 25 años aprovechó una serie de rebotes, en lo que participó el peruano Paolo Guerrero , para poner el tanto de la igualdad en el estadio Beira Río de Porto Alegre.



Tal como dejan ver las imágenes, cuando corrían los 30 minutos y el Inter caía 1-0, el uruguayo cazó una pelota que quedó en el área chica tras un cabezazo y un remate de Guerrero. Al ex del Nacional no le quedó más que empujarla para celebrar en el estadio 'Colorado'.

El uruguayo Nico López encontró el 1-1 del Inter vs Paranaense.

El gol del Paranaense

Cuando mejor estaba el 'Colorado', el 'Furacao' metió un contragolpe letal que Leo Cittadini se encargó de transformar en gol para el 1-0 del Paranaense ante el Internacional, que silenció todo el estadio en Porto Alegre.



Leo aprovechó una excelente habilitación de Ruben para adelantarse a toda la defensa del Inter y vencer con un puntillazo la resistencia del guardameta Lomba.



Más de la final de Copa Brasil

Esta es la segunda vez que el Paranaense disputa una final de la Copa de Brasil, tras perder la de 2013 contra el Flamengo, mientras que para el Inter, será la tercera: ganó la de 1992 contra el Fluminense y perdió la de 2009 contra el Corinthians.



El ganador de la Copa obtendrá un billete directo para la Copa Libertadores 2020, además de un premio de 52 millones de reales (12,5 millones de dólares).





