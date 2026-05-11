La ilusión se renueva en Neymar, uno de los futbolistas más importantes de las últimas décadas, que se vio fuera de la selección de Brasil, debido a constantes lesiones en su carrera. Sin embargo, el delantero de 34 años no se rindió y vio en su querido Santos FC, el lugar perfecto para recuperar su nivel. En las últimas semanas se ha destacado con la camiseta alba y Carlo Ancelotti, entrenador de la ‘Canarinha’ lo tendría en sus planes para el Mundial.

Según información del pretigioso periodista Fabrizio Romano, el astro brasileño forma parte de la lista preliminar de 55 jugadores que eligió el entrenador italiano, a pocos días de conocerse la nómina final y definitiva para el torneo de selecciones más importante.

Brasil, pese a no ser protagonista de las últimas ediciones de los Mundiales, y estar lejos del rendimiento de sus mejores generaciones, cuenta con importantes jugadores de clase internacional y ‘Ney’ aportaría experiencia en el vestuario y en situaciones límite.

En la última edición de Qatar 2022, Brasil quedó eliminado en la ronda de cuartos de final ante Croacia en tanda de penales. En el tiempo regular fue igualdad sin goles y empate a un gol por lado en tiempo suplementario. El gol de la ‘Canarinha fue anotado precisamente por el líder de esa selección, Neymar.

El astro brasileño quiere su revancha, tras la dolorosa eliminación en Qatar 2022.

Neymar apareció con gran impacto en el fútbol mundial en la temporada 2009, con apenas 17 años cumplidos. En solo dos años como profesional conquistó el título de la Copa Libertadires con Santos FC.

Cabe mencionar que, desde que Ancelotti tomó las riendas del equipo masculino de Brasil, no citó para ningún encuentro amistoso a Neymar, aunque siempre destacó que estaba en la consideración y que sus actuaciones en el campo son las que determinarán su inclusión.

La selección de Brasil integra el Grupo C junto a los combinados nacionales de Marruecos, Haití y Escocia. Se espera que avance en primer lugar y tenga un enfrentamiento accesible en la ronda de los octavos de final.

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