A sus 34 años, Neymar volvió a poner en duda la continuidad de su carrera profesional. El delantero brasileño reconoció que todavía no tiene definido si seguirá jugando al fútbol una vez que finalice su contrato con Santos, vigente hasta diciembre de este año, y dejó abierta la posibilidad de anunciar su retiro definitivo tras completar la temporada con el club que lo vio nacer.

Durante una entrevista concedida en el marco de una subasta benéfica organizada por su instituto, el atacante fue consultado sobre sus planes a futuro y respondió con sinceridad: “Voy a pensarlo. Mi contrato termina en diciembre y hasta entonces quiero concentrarme en eso. Me siento bien físicamente, estoy feliz, pero voy partido a partido. No sé qué pasará el próximo año, así que lo pensaré con calma”, afirmó el exjugador de Barcelona, PSG y Al Hilal.

Las declaraciones llegan en un momento de reflexión para Neymar, quien recientemente confirmó su retiro de la selección brasileña después de la eliminación de la ‘Canarinha’ en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. El atacante puso punto final a una trayectoria de 16 años con el combinado nacional, cerrando un ciclo en el que se convirtió en el máximo goleador histórico de Brasil.

Su despedida del equipo nacional también marcó el inicio de una nueva etapa para Brasil. El seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que Neymar ya no forma parte del proyecto rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial de 2030, dentro de un proceso de renovación que apuesta por una generación más joven liderada por figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick.

Neymar tiene contrato con Santos hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

En el plano de clubes, Neymar regresó a Santos con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión después de varios años marcados por las lesiones. Aunque ha alternado actuaciones destacadas con algunos episodios de irregularidad y polémicas internas, el atacante aseguró que su prioridad es cumplir su vínculo con el conjunto paulista antes de tomar cualquier decisión sobre el siguiente paso de su carrera.

El delantero ha tenido momentos importantes desde su retorno al ‘Peixe’, incluyendo actuaciones decisivas tanto en el Brasileirao como en la Copa Sudamericana. Sin embargo, las constantes molestias físicas que arrastró en las últimas temporadas han condicionado su continuidad y alimentado las especulaciones sobre un posible adiós definitivo al fútbol profesional.

La carrera de Neymar deja un legado difícil de igualar. Con Brasil disputó cuatro Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026), conquistó la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, se despidió como el máximo goleador histórico de la selección brasileña, aunque nunca pudo conquistar el ansiado título mundial.

A nivel de clubes, el atacante brilló con Santos antes de dar el salto al Barcelona, donde conquistó la UEFA Champions League en 2015 junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Posteriormente defendió los colores del Paris Saint-Germain y del Al Hilal, aunque en sus últimas etapas las lesiones limitaron su protagonismo antes de concretar su regreso al fútbol brasileño.

Por ahora, el futuro de Neymar permanece en suspenso. El brasileño insistió en que no tomará una decisión apresurada y que su único objetivo es terminar de la mejor manera su contrato con Santos. Recién después de diciembre evaluará si prolonga su carrera en otro club o si pone fin de manera definitiva a una de las trayectorias más importantes del fútbol brasileño en el siglo XXI.

Neymar se retiró de la Selección de Brasil tras el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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